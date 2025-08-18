6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertas

Os estudantes inscritos no BEEM concorrem a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária

No Dia do Estagiário, comemorado nesta segunda-feira (18), o estado de São Paulo contabiliza que 6.775 estudantes do Ensino Médio Técnico da rede pública fazem estágio nas escolas estaduais no programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). A expectativa é que de 10 mil alunos sejam contratados por empresas com o objetivo de iniciar sua trajetória profissional em suas áreas de formação na Educação Técnica Profissional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Até o dia 22 de setembro, estudantes que ainda não se inscreveram no BEEM podem se cadastrar para concorrer a uma das vagas de estágio. Essa nova fase é voltada a alunos que não fizeram o cadastro no primeiro semestre deste ano e estão matriculados na 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio.

Os estudantes inscritos no BEEM concorrem a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária.

Para participar do BEEM, é preciso que o estudante:

Esteja matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio no itinerário formativo de Educação Técnica Profissional em um dos nove cursos oferecidos pela Educação nas escolas estaduais ou ainda dos cursos oferecidos no Senai ou Senac, em parceria com a Seduc-SP;

Ter completado 16 anos de idade;

Ter frequência escolar de 85% ou mais no semestre anterior;

Ter feito, no ano de 2024, o Provão Paulista Seriado; e

Possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa, em https://lp-beem.ciee.org.br/estudante/lancamento .

O pagamento das bolsas é realizado pela Seduc-SP, que também garante o seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.

Inscrições para empresas

A Secretaria da Educação também abriu uma nova etapa para inscrições de empresas. Aquelas que desejam aderir ao programa devem preencher o formulário de adesão até o dia 15 de setembro, em https://lp-beem.ciee.org.br/empresa .

As empresas interessadas em participar do programa precisam atender a alguns critérios: