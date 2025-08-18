6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertas

Tempo nublado
No Dia do Estagiário, comemorado nesta segunda-feira (18), o estado de São Paulo contabiliza que 6.775 estudantes do Ensino Médio Técnico da rede pública fazem estágio nas escolas estaduais no programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). A expectativa é que de 10 mil alunos sejam contratados por empresas com o objetivo de iniciar sua trajetória profissional em suas áreas de formação na Educação Técnica Profissional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).
Até o dia 22 de setembro, estudantes que ainda não se inscreveram no BEEM podem se cadastrar para concorrer a uma das vagas de estágio. Essa nova fase é voltada a alunos que não fizeram o cadastro no primeiro semestre deste ano e estão matriculados na 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio.
Os estudantes inscritos no BEEM concorrem a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária.
Para participar do BEEM, é preciso que o estudante:
Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa, em https://lp-beem.ciee.org.br/estudante/lancamento .
O pagamento das bolsas é realizado pela Seduc-SP, que também garante o seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.
A Secretaria da Educação também abriu uma nova etapa para inscrições de empresas. Aquelas que desejam aderir ao programa devem preencher o formulário de adesão até o dia 15 de setembro, em https://lp-beem.ciee.org.br/empresa .
As empresas interessadas em participar do programa precisam atender a alguns critérios:
