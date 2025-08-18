PM Rodoviária de SP apreende 2,3 toneladas de maconha em caminhão em Parapuã

Tempo nublado
Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 2,3 toneladas de maconha escondidas em um fundo falso de um caminhão na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, na região oeste do estado. O flagrante aconteceu na altura do km 375 durante patrulhamento de rotina na madrugada de domingo (17).
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram do veículo ao notar que trafegava descarregado, situação incomum para caminhões oriundos do Paraguai.
Na abordagem, o motorista, de 37 anos, que já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre o destino da viagem.
Durante a vistoria, os policiais localizaram um compartimento oculto no assoalho do semirreboque, onde estavam escondidos os tijolos de maconha. A droga foi retirada e pesada na Central de Polícia Judiciária de Tupã (CPJ).
O suspeito afirmou que foi contratado para o transporte. Ele contou aos policiais que pegou o caminhão já carregado em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná — na fronteira com o Paraguai —, mas não revelou qual seria o destino do entorpecente.
Além da droga, foram apreendidos o caminhão trator e o semirreboque, um celular, R$ 1,1 mil em espécie e 221 mil guaranis. A polícia também constatou que o reboque, apesar de ostentar placa do Paraguai, possui registro brasileiro com restrição judicial.
O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à CPJ de Tupã.
