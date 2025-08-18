Segunda, 18 de Agosto de 2025
PM Rodoviária de SP apreende 2,3 toneladas de maconha em caminhão em Parapuã

Droga estava escondida em fundo falso do veículo abordado na SP-425; motorista foi preso em flagrante

18/08/2025 08h40
Por: Redação Fonte: Secom SP
Além da droga, foram apreendidos o caminhão trator e o semirreboque, um celular, R$ 1,1 mil em espécie e 221 mil guaranis
Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 2,3 toneladas de maconha escondidas em um fundo falso de um caminhão na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, na região oeste do estado. O flagrante aconteceu na altura do km 375 durante patrulhamento de rotina na madrugada de domingo (17).

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram do veículo ao notar que trafegava descarregado, situação incomum para caminhões oriundos do Paraguai.

Na abordagem, o motorista, de 37 anos, que já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre o destino da viagem.

Durante a vistoria, os policiais localizaram um compartimento oculto no assoalho do semirreboque, onde estavam escondidos os tijolos de maconha. A droga foi retirada e pesada na Central de Polícia Judiciária de Tupã (CPJ).

O suspeito afirmou que foi contratado para o transporte. Ele contou aos policiais que pegou o caminhão já carregado em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná — na fronteira com o Paraguai —, mas não revelou qual seria o destino do entorpecente.

Além da droga, foram apreendidos o caminhão trator e o semirreboque, um celular, R$ 1,1 mil em espécie e 221 mil guaranis. A polícia também constatou que o reboque, apesar de ostentar placa do Paraguai, possui registro brasileiro com restrição judicial.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à CPJ de Tupã.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
