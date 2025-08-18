Segunda, 18 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesCOMO SE PREPARAR - Maior concurso público da história do município desperta esperança e mobiliza estudantesGeralGoverno de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025PolíticaDeputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.Geral6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertasPolíticaLuizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
Geral São Paulo

Escola da Inclusão de SP lança a ‘Videoteca da Inclusão’

Iniciativa amplia o acesso ao conhecimento e traz como primeira coleção de vídeos o debate sobre Moda Inclusiva: Design para Todos

18/08/2025 08h05
Por: Redação Fonte: Secom SP
O primeiro vídeo da coleção foi exibido oficialmente durante o Desfile do Concurso Moda Inclusiva, evento realizado na última segunda (11) na Pinacoteca de São Paulo
O primeiro vídeo da coleção foi exibido oficialmente durante o Desfile do Concurso Moda Inclusiva, evento realizado na última segunda (11) na Pinacoteca de São Paulo

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) lançou nesta sexta-feira (15) o primeiro produto da “Videoteca da Inclusão”. Trata-se de uma coleção de vídeos que explora uma jornada para a verdadeira inclusão no mundo da moda, explorando as diferentes dimensões, desde seus fundamentos conceituais até casos práticos de inovação e empreendedorismo. Cada vídeo apresenta perspectivas baseadas em pesquisa acadêmica, experiências reais e conhecimento especializado, oferecendo uma visão abrangente sobre como a moda pode ser uma ferramenta de inclusão social e expressão pessoal para todas as pessoas.

LEIA TAMBÉM: Escola da Inclusão de SP tem cursos gratuitos de braille e tecnologia assistiva para pessoas com e sem deficiência visual

Voltado para toda a sociedade, a “Videoteca da Inclusão” apresenta a coleção de vídeos sobre Moda Inclusiva de forma gratuita que foram produzidos em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp ) e, por isso, contam com recursos de acessibilidade em Libras ou audiodescrição. No total, são 10 vídeos (cinco em Libras e cinco com audiodescrição) mostrando os pilares fundamentais: Design universal, Autonomia e dignidade e Representatividade autêntica.

A iniciativa, portanto, tem como objetivo estimular o conhecimento e inspirar a criação de peças mais diversas e que possam atender aos mais variados tipos de corpos e necessidades. Trata-se de repensar o design desde sua concepção, considerando a diversidade funcional, sensorial e corporal como elementos centrais do processo criativo, sem segregação ou estigmatização, promovendo um mercado mais amplo, inovador e humano.

LEIA TAMBÉM: Escola da Inclusão, programa do Governo de SP, é finalista por iniciativa de acessibilidade digital

O primeiro vídeo da coleção foi exibido oficialmente durante o Desfile do Concurso Moda Inclusiva , evento realizado na última segunda (11) na Pinacoteca de São Paulo. A passarela apresentou coleções de estilistas e estudantes de moda de várias regiões de São Paulo e de outros estados, com propostas inovadoras que unem estética, funcionalidade e conforto, destacando modelos com deficiência nas categorias de vestuário infantil, esportivo, social feminino e masculino.

O link para o curso online e gratuito “Videoteca da Inclusão” é: https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/conteudo/moda-inclusiva/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Governo de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025
São Paulo 6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertas
São Paulo PM Rodoviária de SP apreende 2,3 toneladas de maconha em caminhão em Parapuã
São Paulo Marca do Vestibular Unesp desde 2019, interdisciplinaridade da prova deve ser ampliada este ano
São Paulo Aplicativo SP Mulher Segura permite fazer boletins de ocorrência e traz botão do pânico
São Paulo Ipem-SP orienta sobre os cuidados na hora do abastecimento de veículos
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
22°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 39°

23° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade do ar
51% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 26° Máx. 38°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 24° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária Ministro do Trabalho prevê conclusão até novembro
2
Política - Há 5 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Política - Há 3 dias Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
4
Política - Há 3 dias Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
5
Política - Há 3 dias Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias