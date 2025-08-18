Escola da Inclusão de SP lança a ‘Videoteca da Inclusão’

O primeiro vídeo da coleção foi exibido oficialmente durante o Desfile do Concurso Moda Inclusiva, evento realizado na última segunda (11) na Pinacoteca de São Paulo

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) lançou nesta sexta-feira (15) o primeiro produto da “Videoteca da Inclusão”. Trata-se de uma coleção de vídeos que explora uma jornada para a verdadeira inclusão no mundo da moda, explorando as diferentes dimensões, desde seus fundamentos conceituais até casos práticos de inovação e empreendedorismo. Cada vídeo apresenta perspectivas baseadas em pesquisa acadêmica, experiências reais e conhecimento especializado, oferecendo uma visão abrangente sobre como a moda pode ser uma ferramenta de inclusão social e expressão pessoal para todas as pessoas.

Voltado para toda a sociedade, a “Videoteca da Inclusão” apresenta a coleção de vídeos sobre Moda Inclusiva de forma gratuita que foram produzidos em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp ) e, por isso, contam com recursos de acessibilidade em Libras ou audiodescrição. No total, são 10 vídeos (cinco em Libras e cinco com audiodescrição) mostrando os pilares fundamentais: Design universal, Autonomia e dignidade e Representatividade autêntica.

A iniciativa, portanto, tem como objetivo estimular o conhecimento e inspirar a criação de peças mais diversas e que possam atender aos mais variados tipos de corpos e necessidades. Trata-se de repensar o design desde sua concepção, considerando a diversidade funcional, sensorial e corporal como elementos centrais do processo criativo, sem segregação ou estigmatização, promovendo um mercado mais amplo, inovador e humano.

O primeiro vídeo da coleção foi exibido oficialmente durante o Desfile do Concurso Moda Inclusiva , evento realizado na última segunda (11) na Pinacoteca de São Paulo. A passarela apresentou coleções de estilistas e estudantes de moda de várias regiões de São Paulo e de outros estados, com propostas inovadoras que unem estética, funcionalidade e conforto, destacando modelos com deficiência nas categorias de vestuário infantil, esportivo, social feminino e masculino.

O link para o curso online e gratuito “Videoteca da Inclusão” é: https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/conteudo/moda-inclusiva/