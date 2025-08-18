Segunda, 18 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Marca do Vestibular Unesp desde 2019, interdisciplinaridade da prova deve ser ampliada este ano

A Universidade Estadual Paulista promete ampliar neste ano o número de questões interdisciplinares para a aplicação da prova do Vestibular 2026.

18/08/2025 07h30
Por: Redação Fonte: Secom SP
O calendário do Vestibular Unesp 2026, que oferece 5.867 vagas, prevê inscrições de 4 de setembro a 8 de outubro. Foto: Equipe de Arte/ACI Unesp
O calendário do Vestibular Unesp 2026, que oferece 5.867 vagas, prevê inscrições de 4 de setembro a 8 de outubro. Foto: Equipe de Arte/ACI Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) promete ampliar neste ano o número de questões interdisciplinares para a aplicação da prova do Vestibular 2026, programada para 2 de novembro, em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e ainda em Brasília-DF, Campo Grande-MS, Curitiba-PR e Uberlândia-MG. A interdisciplinaridade foi introduzida na prova da Unesp em 2019 e, desde então, foram apresentadas 108 questões interdisciplinares, uma média de 18 por ano, ou 20% das 90 questões da primeira fase do exame.

Reitora da Universidade, a professora Maysa Furlan considera um grande sucesso a inclusão de questões interdisciplinares no Vestibular Unesp desde o período anterior à pandemia, com a manutenção e o fortalecimento deste modelo nos últimos anos. A reitora acredita ser “uma boa notícia para a Unesp e para os vestibulandos o aguardado aumento na interdisciplinaridade da prova para este ano”, conforme acerto entre a Unesp e a Fundação Vunesp, responsável pelas provas do Vestibular Unesp.

O professor Renato Eugênio da Silva Diniz, superintendente acadêmico da Fundação Vunesp, lembra que o Vestibular Unesp tem como princípio a transparência e informa a possibilidade de interdisciplinaridade nas questões da prova no próprio Manual do Candidato, publicado anualmente nas páginas da Universidade ( vestibular.unesp.br ) e da Vunesp ( www.vunesp.com.br ). “A interdisciplinaridade promove uma visão integrada dos conhecimentos escolares. O Relatório do Vestibular Unesp, publicado anualmente e disponível na página da Vunesp, é uma mostra do resultado positivo do uso das questões interdisciplinares na prova da Unesp”, afirma o superintendente acadêmico da Vunesp.

O calendário do Vestibular Unesp 2026, que oferece 5.867 vagas, prevê inscrições de 4 de setembro a 8 de outubro, provas da primeira fase em 2 de novembro, provas comuns da segunda fase em 7 e 8 de dezembro e o resultado final em 30 de janeiro de 2026.

A Universidade oferece ainda 729 vagas para ingresso pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 934 vagas para ingresso via Provão Paulista e outras 160 vagas pelo Vestibular Meio de Ano 2026, totalizando 7.690 vagas em 136 cursos de graduação.

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita multicâmpus, que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem cerca de 50 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br/FaleConosco . Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br .

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, o candidato pode acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes .

