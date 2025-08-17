Domingo, 17 de Agosto de 2025
Defesa Civil registra ocorrências de queimadas e mobiliza esforços em diferentes regiões do Estado
Geral São Paulo

Defesa Civil registra ocorrências de queimadas e mobiliza esforços em diferentes regiões do Estado

Agentes locais, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e brigadistas, atuaram na linha de frente para conter as chamas e garantir a segurança da popu...

17/08/2025 23h01
Por: Redação Fonte: Secom SP
Defesa Civil registra ocorrências de queimadas e mobiliza esforços em diferentes regiões do Estado

A atuação das equipes municipais de Defesa Civil foi fundamental no enfrentamento às ocorrências de queimadas registradas em diversas regiões do Estado entre sábado (16) e domingo (17). Os agentes locais, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e brigadistas de apoio, atuaram diretamente na linha de frente para conter as chamas, proteger áreas de risco e garantir a segurança da população.

Em Pedregulho, um incêndio às margens da Rodovia Cândido Portinari atingiu um canavial e o acostamento da via. A ocorrência foi controlada.

Na região de Atibaia, um incêndio de grandes proporções começou no dia 13 e se estendeu durante o final de semana, nas proximidades da Avenida Fernão Dias. A área queimada ultrapassa 48 hectares, incluindo trechos de vegetação natural e possivelmente Área de Preservação Permanente (APP). Ocorrência segue em andamento.

Em Bauru, no sábado (16), equipes atuaram em um incêndio em vegetação rasteira no Parque Roosevelt que consumiu cerca de 3 hectares, sendo controlado pelas equipes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Secretaria do Meio Ambiente, sem vítimas.

Em Pirapora do Bom Jesus, as chamas atingiram cerca de 3,5 hectares de vegetação rasteira pela Estrada dos Romeiros. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal, sem registro de vítimas ou danos a edificações.

No município de Taubaté, um incêndio de grandes proporções atingiu área próxima ao Parque do Itaim, alcançando cerca de 80 hectares, grande parte em APP. A ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, equipes de apoio e da Brigada Militar do Comando de Aviação do Exército. Foram utilizados aproximadamente 52 mil litros de água e caminhões-pipa da Prefeitura. O monitoramento segue na região.

Já em Igarapava, durante a madrugada de domingo (17), equipes municipais, brigadistas e usinas atuaram em conjunto no combate a um incêndio em área de APP na região de serra. Não foi possível mensurar a área atingida, mas a ocorrência foi controlada.

A Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados durante o período de estiagem, evitando queimadas, que além de prejudicarem o meio ambiente, colocam em risco a saúde da população e a segurança de áreas urbanas e rurais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
