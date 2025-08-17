Casa Paulista entrega 63 apartamentos com subsídios em Franca

O Programa Casa Paulista entregou neste sábado (16) as chaves de 63 apartamentos viabilizados com subsídios da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), no município de Franca. O evento foi realizado no próprio empreendimento e contou com presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto.

Representando a gestão estadual, José Police Neto reforçou a importância de modalidades de atendimento como essa que, por meio de parcerias entre diferentes entes, promovem e facilitam a conquista da casa própria. “Essa entrega reúne três atores públicos. Aqui, temos subsídio do governo estadual, federal e o dinheiro do trabalhador, depositado no fundo de garantia e financiando a casa desse trabalhador. Esse último é um recurso capaz de permitir que as famílias de menor renda possam comprar sua unidade habitacional”, explicou.

Por fim, o subsecretário desejou, em nome do governador Tarcísio e do secretário da SDUH, Marcelo Branco, sucesso aos moradores e uma nova etapa de vida repleta de paz e harmonia. “Desejamos a vocês muita felicidade na casa que vão entrar no dia de hoje, no lar que vão construir. Construam uma boa comunidade do portão para dentro e reproduzam para fora as amizades que vão produzir aqui. É importante vocês sejam amigos de verdade e tenham tolerância”, concluiu.

Para apoiar a compra do primeiro imóvel, cada família recebeu R$ 11 mil, totalizando R$ 693 mil em recursos estaduais. As unidades fazem parte de um empreendimento construído pela Vitta Residencial Construtora e financiado pela Caixa Econômica Federal.

O químico André Luís Rodrigues, de 34 anos, e a atendente Gabriela Santos de Freitas, de 36, conquistaram, juntos, a casa própria com o auxílio do programa. O casal conta que todo o esforço realizado valeu a pena e proporcionou a concretização de um sonho. “É um dia bastante feliz para a gente. Deixamos de fazer várias coisas e economizamos para conquistar esse que é um projeto para a nossa vida. Pretendemos casar o ano que vem e construir uma família, então, está sendo um passo único para a gente”, disse a atendente.

Segundo Gabriela, a Carta de Crédito Imobiliário (CCI) possibilitou a finalização do financiamento. “Esse apoio foi fundamental para conseguirmos conquistar a nossa casa. Essa ajuda que o Governo concede à população foi muito boa”, falou. André, por sua vez, complementou: “Sem esse benefício, para nós, talvez seria inviável o financiamento, então foi de grande ajuda mesmo para a gente. O valor ajudou na entrada”.

No dia do seu aniversário, o vendedor João Victor Facioli do Nascimento recebeu o melhor presente de aniversário possível: a chave do seu apartamento. Aos 25 anos, junto com sua namorada, a supervisora técnica Thalita Leite Alves, também de 25 anos, eles conquistaram o primeiro imóvel. “Nós morávamos juntos, mas na casa de nossa família e não tínhamos um espaço só nosso”, contou Thalita. João, por sua vez, destacou as novidades e expectativas da mudança: “É mais autonomia por podermos começar uma vida nossa mesmo, dar um primeiro passo, sendo agora somente eu e ela. Agora sonhamos em casar e ter filhos”.

O atendimento do Casa Paulista também foi destacado pelo casal. “Foi muito importante! Foi uma das coisas que ajudou a gente a conseguir comprar, ajudando muito no início do pagamento”, disse João. “Foi praticamente o valor que precisávamos desembolsar naquele momento e, se não fosse isso, acho que não teríamos conseguido. Agora é espaço novo, vida nova”, complementou.

Com aproximadamente 46 m² de área privativa, os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O condomínio oferece infraestrutura completa, que inclui bicicletário, piscina adulto e infantil, playground para bebês e crianças, praça de encontro, espaço pet, área gourmet, churrasqueira e espaço para piquenique.

Sobre a Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Programa Casa Paulista, na modalidade CCI, concede subsídios a famílias com renda mensal de até três salários mínimos para aquisição de imóveis em empreendimentos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS.

Os valores variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel, e podem ser combinados a benefícios federais e ao uso do FGTS, quando disponível. Essa combinação reduz o valor das prestações, facilitando o acesso à casa própria.

A participação é aberta a todos que atendam aos critérios do programa e tenham habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pela concessão do financiamento habitacional.

Desde o início da atual gestão, o programa entregou 37,5 mil moradias com os subsídios do CCI, com aporte de R$ 455,3 milhões. Esses investimentos geraram um impacto de aproximadamente R$ 20,4 bilhões. Além disso, há outras 60,7 mil moradias em produção, com recurso de R$ 766 milhões.