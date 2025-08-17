Domingo, 17 de Agosto de 2025
Geral Geral

Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões

As seis dezenas sorteadas foram: 08-21-22-42-45-48

17/08/2025 10h42
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O sorteio do Concurso 2.902 da Mega-Sena foi realizado na noite desse sábado (16), em São Paulo, e não registrou nenhuma aposta vencedora. O prêmio acumulado para o próximo sorteio está estimado em R$ 65 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 08-21-22-42-45-48.

Foram registrados 70 acertos de cinco dezenas. Nesse caso, os donos das apostas ganhadoras levam R$ 40.125,94 para casa. Outras 4.919 apostas tiveram quatro acertos, com prêmio de R$ 941,23.

O próximo sorteio ocorre na terça-feira (19).

As apostas podem ser feitas nas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares iOS e Android. Pelos canais online , o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para clientes Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Um jogo simples de seis dezenas custa R$ 6,00. Nesse caso, a probabilidade de ganhar informada pela Caixa é de 1 em 50.063.860. É possível pagar mais para apostar mais números num mesmo jogo. O limite máximo são 20 dezenas, no valor de R$ 232.560,00 cada aposta. Nesse caso, a probabilidade de ganhar é de 1 em 1.292.

