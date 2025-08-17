Governo de SP tem três atletas nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Gustavo Kiessling, que tem como credencial o título mundial sub-17 na classe ILCA 6, compete até domingo (17) na vela com grandes chances de medalha

A liderança da delegação brasileira no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que acontecem até o próximo dia 23, em Assunção (Paraguai), tem colaboração direta da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Dos 363 atletas que compõe o time nacional, três deles são bolsistas do Programa Talento Esportivo, plataforma de financiamento para atletas da base ao alto rendimento: Beatriz Soares, da ginástica rítmica, Rafaela Cavalcanti, do judô, e Gustavo Kiessling, da vela.

Vice-campeã mundial sub-18 em 2024, Rafa teve aproveitamento máximo em Assunção. Venceu as três lutas que fez na categoria até 52kg. Na disputa pelo ouro, superou a mexicana Aylin Avila no golden score. Com esse resultado, Rafa garantiu antecipadamente a vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Beatriz, que tem apenas 14 anos, não subiu ao pódio, mas chegou a cinco finais. Em junho último, Bia esteve na Bulgária para o Mundial de Ginástica Rítmica sub-18.

Por fim, Gustavo Kiessling, que tem como credencial o título mundial sub-17 na classe ILCA 6, compete até domingo (17) na vela com grandes chances de medalha.

Rafa Cavalcanti venceu suas três lutas em Assunção

“[O Programa Talento Esportivo] me ajuda muito, já que tive que morar em república, sem meus pais. Ele é parte da minha renda mensal, que uso para pagar as contas, comprar quimonos, suplementos, comida para manter uma alimentação saudável, além de ajudar na minha independência financeira. E de certa forma, acaba sendo um estímulo também”, conta Rafa.

Em sua segunda edição, o Pan Júnior reúne mais de 4 mil atletas com idade até 23 anos de 41 países. Até esta sexta-feira (15), o Brasil lidera com folga o quadro de medalha, com 101 pódios (47 ouros, 25 pratas e 29 bronzes).

Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, entre em contato pelo (11) 3241-5822, Ramal 1238.