Procissões de fé no rio e no mar conduzem devotos por todo o estado de SP; veja nove roteiros

O turismo de fé está entre os que mais motivam viagens para os destinos nacionais. Com números que equivalem a mais de 17 milhões e movimentação financeira de R$ 15 bilhões, segundo o Ministério do Turismo, as manifestações de fé se espalham pelo estado durante todo o ano e fazem parte do calendário dos municípios. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou nove delas para você se programar.



Ainda este mês, a 272 km de São Paulo, Cananéia promove a procissão náutica mais antiga do litoral paulista: há 494 anos. Neste ano, o município comemora também a 116ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 15 de agosto. Os eventos têm início com a missa na Igreja Matriz de São João Batista, no Centro Histórico, com o cortejo seguindo para o píer, onde uma embarcação aguarda a imagem da padroeira, para a procissão no Mar Pequeno.

Festas de São Pedro em 29 de junho

São Vicente, na Baixada Santista, realiza a sua Procissão Marítima de São Pedro Pescador percorrendo a baía de São Vicente, com a imagem seguida por mais de 60 embarcações em direção à Praia dos Milionários, rumando em cortejo terrestre para a missa campal. Três mil fiéis chegam a participar da procissão em homenagem ao padroeiro. São Vicente fica a 72,8 km de São Paulo.

Procissão a São Pedro Pescador, na orla de São Vicente. Foto: Luiz Plácido/Jornal da Orla





Em São Sebastião, celebra-se a missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo. Sete imagens peregrinas saem do santuário em cortejo terrestre até o píer, onde são embarcadas para o início da procissão marítima, que navega até Ilhabela para o encontro das embarcações que se posicionam lado a lado para o momento da Benção dos Anzóis. São Sebastião fica a 198 km da capital.

São Sebastião homenageia São Pedro em procissão tradicional. Foto: André Santos/Paróquia de São Sebastião





Em Caraguatatuba, a 182 km de São Paulo, ocorre a tradicional procissão marítima de São Pedro como parte do Jubileu dos Pescadores, Caiçaras, Povos do Mar e Comunidades Tradicionais. Após as missas, as imagens de São Pedro são embarcadas e conduzidas por pescadores. O cortejo vai até a Praia Martim de Sá, terminando com a bênção final no Entreposto do Camaroeiro.

Em Caraguatatuba, a procissão a São Pedro Pescador. Foto: Pref. Caraguatatuba

Outras procissões de fé pelos rios paulistas

Cerca de 60 embarcações e mais de 2.400 pessoas participam da procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, sempre no dia 2 de fevereiro, data que se fez oficial no calendário de Ibitinga. A procissão é realizada ao longo de 3 km, às margens do rio Jacaré-Guaçu (um dos afluentes do Tietê), com programação de música, praça de alimentação, comidas típicas, além de promover conscientização ambiental na região. Ibitinga fica a 359 km da capital.

A procissão a Nossa Senhora dos Navegantes, em Ibitinga. Foto: Pref. Ibitinga

No rio Ribeira do Iguape, ocorre a procissão de Iporanga, no Vale do Ribeira, em homenagem à Nossa Senhora do Livramento e São Benedito, que acontece desde 1865, sempre em 31 de dezembro. No cortejo, centenas de pessoas descem o rio de bote, canoa, jangada, caiaque, boia, prancha, colchão inflável e até nadando para acompanhar o barco que transporta a santa até o porto para ser levada de volta à Igreja Matriz. Iporanga está a 327 km de São Paulo.

Procissão a N. Sra. do Livramento e S. Benedito em Iporanga. Foto: Site Portal Aventuras

As celebrações em homenagem a Santo Antônio, no município de Rifaina, também já aconteceram este ano, mas vale o destaque. A procissão é organizada no dia do padroeiro homenageado, 13 de junho, com missa, centenas de lanchas e barcos de moradores e rancheiros da cidade, que saem do Píer, por cerca de meia hora de e seguem o comboio até a Bênção dos Barcos, um dos momentos mais aguardados pelos fiéis.

Procissão em homenagem a Santo Antônio, em Rifaina. Foto: Ernani Baraldi

As Festas do Divino também têm procissões

Anhembi é Município de Interesse Turístico (MIT) situado a 220 km de São Paulo e chega a receber 50 mil pessoas nos nove dias de festejo que percorrem as ruas da cidade levando a bandeira do Divino e entoando cânticos. O cortejo chega ao ápice no Encontro das Canoas, nas águas do Tietê, ao som de fogos de artifício. O evento acontece há mais de 150 anos, nos primeiros dias de junho.



Em Tietê, a 145,5 km da capital paulista, o Divino Espírito Santo é comemorado sempre no último sábado do mês de dezembro, também com o tradicional Encontro das Canoas. Os batelões sobem e descem o rio e se encontram diante da Praça do Divino, com o levantar dos mastros ao cruzarem as embarcações. A Festa mantém a tradição de mais de 180 anos, com a presença de mais de 5 mil pessoas nas festividades.

O encontro dos batelões, Festa do Divino em Tietê. Foto: Arquidiocese de Sorocaba)





Sobre procissões fluviais e marítimas

Em todo o Brasil, podem variar as datas em que são celebradas as mais diversas procissões náuticas, de acordo com a região do país. Desde o Brasil Colônia, a mais antiga procissão marítima que se conhece é a de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, Bahia, celebrada desde 1549. Esses cortejos marítimos tiveram origem em Portugal, sendo a procissão de Nossa Senhora do Atalaia, no rio Tejo, em Lisboa, a mais antiga delas e documentada desde 1409.