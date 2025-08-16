Sábado, 16 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
EconomiaAlckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscalEconomiaAlckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impactoGeralVeranico deve elevar temperaturas em São Paulo na próxima semana, alerta Defesa CivilGeral‘Todo dia a gente mata um leão’: Caminho da Capacitação impulsiona recomeço de vida em Lençóis PaulistaEsportesRádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão
Geral São Paulo

Veranico deve elevar temperaturas em São Paulo na próxima semana, alerta Defesa Civil

Defesa Civil do Estado alerta para calor acima da média e baixa umidade do ar

16/08/2025 13h12
Por: Redação Fonte: Secom SP
A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste
A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste

A partir de quarta-feira (20), o estado de São Paulo deve registrar um período de calor atípico para o inverno, conhecido como “veranico”, fenômeno caracterizado por tempo seco e quente, que pode durar de 3 a 5 dias. Diferente de uma onda de calor, ele ocorre em pleno inverno, elevando as temperaturas a níveis semelhantes às do verão.

LEIA TAMBÉM: Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme

A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste, mantendo o tempo aberto e ensolarado. As máximas podem chegar a 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 29°C na capital, cerca de 5°C acima da média. O fenômeno deve persistir pelo menos até o fim da semana.

Risco alto de queimadas

A Defesa Civil do Estado alerta que as condições previstas — tempo seco, baixa umidade e calor acima da média — aumentam significativamente o risco de queimadas. Esses incêndios podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.

É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias.

LEIA TAMBÉM: Pela primeira vez, Defesa Civil de SP aciona cell broadcast para alertar sobre baixa umidade do ar

Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo ‘Todo dia a gente mata um leão’: Caminho da Capacitação impulsiona recomeço de vida em Lençóis Paulista
São Paulo SuperAção SP: encontro impulsiona implementação do programa
São Paulo NOTA À IMPRENSA – FAVELA DO MOINHO
São Paulo Concurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capital
São Paulo Crescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
São Paulo ‘O aleitamento materno salvou a minha filha’, conta mãe de prematura beneficiada por banco de leite humano
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
35°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 38°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
24% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30 Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas
2
Política - Há 6 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
3
Política - Há 3 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
4
Política - Há 3 dias CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
5
Política - Há 2 dias Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias