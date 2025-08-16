Veranico deve elevar temperaturas em São Paulo na próxima semana, alerta Defesa Civil

A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste

A partir de quarta-feira (20), o estado de São Paulo deve registrar um período de calor atípico para o inverno, conhecido como “veranico”, fenômeno caracterizado por tempo seco e quente, que pode durar de 3 a 5 dias. Diferente de uma onda de calor, ele ocorre em pleno inverno, elevando as temperaturas a níveis semelhantes às do verão.

A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste, mantendo o tempo aberto e ensolarado. As máximas podem chegar a 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 29°C na capital, cerca de 5°C acima da média. O fenômeno deve persistir pelo menos até o fim da semana.

Risco alto de queimadas

A Defesa Civil do Estado alerta que as condições previstas — tempo seco, baixa umidade e calor acima da média — aumentam significativamente o risco de queimadas. Esses incêndios podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.

É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias.

Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).