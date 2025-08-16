‘Todo dia a gente mata um leão’: Caminho da Capacitação impulsiona recomeço de vida em Lençóis Paulista

Para cinco alunos de Lençóis Paulista, o evento simbolizou a superação de desafios pessoais e a chance concreta de reescrever suas histórias

No último sábado (9), a cerimônia de formatura do quinto ciclo do programa Caminho da Capacitação, realizada em Agudos, na região de Bauru, representou mais do que capacitação: foi a celebração de novas oportunidades e recomeços.

LEIA TAMBÉM: Caminho da Capacitação chega à região de Marília com cursos gratuitos de qualificação profissional

Para cinco alunos de Lençóis Paulista, o evento simbolizou a superação de desafios pessoais e a chance concreta de reescrever suas histórias. Acompanhados pela CAPE (Casa Apoio Projeto Esperança), comunidade terapêutica que acolhe pessoas em tratamento contra a dependência química, eles participaram de dez dias de aulas teóricas e práticas, oferecidas pelo programa estadual, com foco na preparação para a reintegração ao mercado de trabalho e à sociedade.

O incentivo para a participação veio de Adriana Lenci, assessora de Proteção e Atenção às Pessoas em Situação de Rua do município, que conhece de perto a trajetória de cada um. “Por eu ser da cidade e conhecê-los, vejo que hoje estão realmente empenhados na recuperação, falando em trabalho, fizeram o curso, não faltaram e adoraram. Estão aprendendo a mostrar e falar que a voz deles tem validade”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru

Para o professor João Paulo Farias, a atmosfera das carretas é determinante para o aprendizado.“O pessoal entra na carreta e todo mundo conversa, não tem aquele paradigma da sociedade. Quando começam a participar da aula, percebem que não há barreiras”, contou.

Deivid Alisson, aluno do curso de mecânica de motos, descreveu o sentimento de voltar a se sentir parte da sociedade: “Quando a gente se envolve com o alcoolismo e as drogas, a gente se afasta e se esconde por esse problema. Então hoje a gente está tendo um recomeço.”

Já o colega Denis Robert, certificado em tecnologia, destacou a importância da perseverança durante o curso: “Dá para dar jeito, é só a gente perseverar e seguir adiante. Tem gente disposta a ajudar, tem dispositivos funcionando, é só acreditar que tudo vai dar certo”, disse emocionado.

Após quase seis meses de tratamento, Marksuel Nascimento, também formado no curso de tecnologia, relembrou a trajetória marcada por perdas e reconquistas: “Perdi minha família, meu casamento, a confiança dos meus pais e, o mais importante, perdi minha identidade. Agora estou finalizando meu tratamento, reconquistei meu casamento, a confiança dos meus pais e quero seguir firme. A luta não termina, todo dia a gente mata um leão.”

Com a conclusão deste ciclo, Denis, Deivid e Marksuel se somam a mais de 3 mil pessoas já qualificadas pelo Caminho da Capacitação, iniciativa que promove geração de renda, inserção no mercado de trabalho e reintegração social de pessoas em situação de vulnerabilidade.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP encerra 5º ciclo do Caminho da Capacitação com mais de 600 alunos formados na região de Bauru

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, integrada ao programa Superação SP, ação do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com uma frota de mais de 30 carretas itinerantes e um portfólio de cerca de 40 cursos gratuitos, o programa oferece qualificação profissional, estimula o empreendedorismo e fomenta a geração de renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, assegurando ensino de qualidade e certificação oficial.

No quinto ciclo, que percorreu a região de Bauru, 12 municípios receberam as carretas, levando capacitação diretamente às populações locais.

Mais informações sobre cursos e cronogramas estão disponíveis nas prefeituras participantes ou no site oficial: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.