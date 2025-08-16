SuperAção SP: encontro impulsiona implementação do programa

O processo formal de adesão dos municípios tem duração de 45 dias e inclui a publicação de um decreto municipal e o compromisso de adequação dos serviços socioassistenciais . Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) realizou nesta sexta-feira (15) um encontro estratégico com representantes de municípios e Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) para avançar na implementação do SuperAção SP nos 49 municípios elegíveis à primeira onda do programa, localizados nas regiões Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.

No último dia 6, o Governo do Estado iniciou o processo de adesão dos municípios ao SuperAção SP, que tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade a romperem o ciclo da pobreza. A seleção das cidades considerou critérios como concentração de pobreza, Produto Interno Bruto (PIB) local e taxa de ocupação.

Realizado na capital paulista, o evento desta sexta reuniu representantes regionais e municipais da assistência social, reforçando o papel da SEDS na coordenação e implementação do SuperAção SP.

Pela manhã, a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, se reuniu com a diretoria das DRADS situadas no estado. Já à tarde, a reunião contou com a presença dos secretários municipais de Assistência Social dos municípios elegíveis, com o objetivo de apresentar detalhes técnicos da iniciativa, esclarecer dúvidas e alinhar estratégias para que cada município possa estruturar suas ações de forma efetiva.

“O SuperAção SP é uma política pública que vem sendo construída com base em dados e evidências, com foco na redução das desigualdades e no fortalecimento da rede socioassistencial em todo o Estado. Esse encontro é uma oportunidade para alinharmos estratégias, integrar esforços e garantir que cada município tenha as condições necessárias para transformar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma a secretária Andrezza.

O processo formal de adesão dos municípios tem duração de 45 dias e inclui a publicação de um decreto municipal e o compromisso de adequação dos serviços socioassistenciais para absorver a demanda de famílias participantes, entre outros pontos.

Acompanhamento das famílias

As famílias participantes do SuperAção SP serão acompanhadas por dois anos, podendo se estender por seis meses, por equipes sociais, com planos personalizados que incluem auxílios financeiros, bonificações por metas cumpridas e acesso facilitado a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, habitação, assistência social e geração de renda.

Para garantir esse acompanhamento, estão sendo contratados os primeiros 150 agentes de SuperAção, que visitarão as famílias, elaborarão planos de desenvolvimento individualizados e as conectarão a serviços e oportunidades de emprego e renda. O processo está sendo conduzido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), após a realização de concorrência, e tem previsão de início das atividades em setembro.

Marcelo Ricci, diretor da Diretoria de Desenvolvimento Social e coordenador do SuperAção SP, explicou aos técnicos das DRADS e aos secretários municipais que as famílias serão acionadas por busca ativa dos agentes em parceria com as prefeituras. “Vamos identificar e apoiar cada família, garantindo que recebam os incentivos do programa”, coloca. “O trabalho foca nas particularidades de cada família. É por meio da escuta e da personalização que fazemos a diferença, com cada passo pensado de forma única”, completa.

O programa segue duas trilhas de atendimento: a de proteção social, voltada a famílias com barreiras severas de inclusão, como dependência de cuidados, idade avançada ou baixa escolaridade, e a de superação da pobreza, destinada a famílias com perfil ativo para o mercado de trabalho.

Os agentes receberão treinamento em três módulos complementares: Proteger, com acesso a programas sociais, alimentação, saúde, moradia e educação infantil; Desenvolver, com qualificação profissional e incentivo à formação, incluindo auxílio financeiro por metas cumpridas; e Incluir, voltado à inserção no mercado de trabalho e apoio ao empreendedorismo, com bonificação pela autonomia conquistada.

SuperAção SP

Instituído pela Lei nº 18.176/2025, o SuperAção SP é direcionado a famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita inferior a meio salário mínimo. O programa tem como meta atender 105 mil famílias na primeira fase, sendo 70 mil na trilha de proteção social e 35 mil na trilha de superação da pobreza, com ações que incluem diagnóstico personalizado, capacitação, suporte financeiro temporário e conexão ao mundo do trabalho.

Com um investimento inicial de R$ 500 milhões, o SuperAção SP integra 29 políticas públicas de diferentes secretarias, oferecendo uma jornada completa de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Na primeira onda, o Estado destinará R$ 110 milhões em cofinanciamento aos municípios que aderirem ao programa. Os recursos poderão ser aplicados na implantação ou ampliação de serviços socioassistenciais, como CRAS, CREAS, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, Centros de Convivência para Idosos, atendimento domiciliar, entre outros.

Além do apoio financeiro, o programa disponibiliza uma rede de suporte técnico e institucional, fortalecendo a capacidade das prefeituras de atuar na superação da pobreza e na inclusão produtiva. O sistema também contribui para aprimorar a governança municipal, centralizar informações e otimizar a utilização dos recursos. Complementarmente, os municípios contarão com capacitação técnica, ferramentas de gestão informatizada e suporte contínuo na implementação das ações.