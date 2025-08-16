Sábado, 16 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Concurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capital

A Prefeitura do Campus da USP no Butantã anunciou o lançamento do segundo concurso de fotografia com início das inscrições em 15 de agosto.

16/08/2025 10h58
Por: Redação Fonte: Secom SP
Concurso vai premiar fotos do campus Butantã da USP
Concurso vai premiar fotos do campus Butantã da USP

A Prefeitura do Campus da USP no Butantã (PUSP-CB) anunciou o lançamento do segundo concurso de fotografia Aos Olhos dos Uspianos, com início das inscrições no dia 15 de agosto. O evento vai além de uma competição, sendo uma oportunidade de contemplação, criatividade e registro afetivo da experiência universitária na comunidade USP. Participantes podem usar celulares ou câmeras profissionais para mostrar suas visões do campus. As inscrições devem ser feitas individualmente pelo site da Prefeitura neste link até 18 de setembro, às 18h, com uma única fotografia por participante, escolhendo uma das categorias. O edital com todas as informações está disponível clicando aqui .

Da arquitetura às aves urbanas, o objetivo do concurso é fomentar a produção de imagens do campus e ampliar o banco de imagens. Também busca valorizar a pluralidade dos olhares da comunidade USP sobre o campus. Alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores de pós-doutorado, servidores técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados que atuem nas dependências do campus em ao menos um mês antes do início das inscrições até a divulgação dos resultados poderão participar.

São duas categorias: uma dedicada ao paisagismo, fauna e flora — incluindo imagens de áreas verdes, animais e plantas — e outra sobre arquitetura e urbanismo, exibindo edifícios, monumentos e o sistema viário do campus. Cada participante poderá realizar apenas uma inscrição no concurso, sendo permitida a submissão de apenas uma fotografia. A imagem enviada deverá ser inscrita em uma única categoria, escolhida pelo participante dentre as duas categorias disponíveis.

A seleção será feita por uma comissão julgadora de até cinco membros. Os vencedores receberão prêmios em crédito de livros, com valores de R$ 750 para o primeiro lugar, R$ 600 para o segundo e R$ 500 para o terceiro, além de menções honrosas. Os resultados serão divulgados até novembro de 2025, e a cerimônia de entrega acontecerá no campus Butantã, em data e local a serem informados posteriormente.

Informações a respeito do prêmio ou Edital podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] . Para fazer a inscrição clique aqui. O edital está disponível neste link .

