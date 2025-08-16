Sábado, 16 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
30°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralConcurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capitalEconomiaBrasileiros não resgatam de R$ 10 mil a R$ 50 mil de parentes mortosEducaçãoMEC orienta escolas na escolha de livros didáticos para o ensino médioEconomiaCaixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SPGeralCrescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
Geral São Paulo

SP tem roteiros para viajantes solteiros; confira 5 dicas

Para celebrar um público cada vez mais disputado pelos destinos paulistas, a Secretaria de Turismo do Estado listou tipos de viagem.

16/08/2025 06h13
Por: Redação Fonte: Secom SP
Caverna do Parque do Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), um dos atrativos do Vale do Ribeira. A conservação ambiental é um dos benefícios da atividade turística. Foto: De Mochila e Caneca
Caverna do Parque do Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), um dos atrativos do Vale do Ribeira. A conservação ambiental é um dos benefícios da atividade turística. Foto: De Mochila e Caneca

Os viajantes solteiros são muito valorizados pelas agências de turismo. É que o grupo é considerado o que mais gasta com passeios e dita as tendências do mercado de viagens, de acordo com boletim recente publicado pelo Sebrae Nacional. Os solteiros gastam 20% a mais que casais e famílias e têm no turismo um pilar de saúde e bem-estar.

Para celebrar a presença de um público cada vez mais disputado pelos destinos paulistas, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou cinco dicas de viagem que agradam solteiros de todos os perfis: os que viajam sozinhos, os que preferem os grupos, os 100% urbanos e os que não abrem mão do contato com a natureza.

Há passeios por vinícolas – são mais de 200 no estado de SP, espalhadas por destinos de turismo rural; visitas por estádios de futebol paulistas – com museus e monumentos relacionados ao mundo da bola; mergulhos pelo litoral e passeios náuticos pelo interior – são 99 pontos mapeados e estruturas náuticas de uso público; aventuras em parques temáticos de natureza e de águas quentes – São Paulo tem o maior polo da América Latina; e uma jornada pelas cavernas de São Paulo – são mais de 300 no Vale do Ribeira. Veja abaixo os detalhes.

1 – Passeio pelas vinícolas paulistas – são mais de 200 no estado de SP, espalhadas por destinos de turismo rural

São Paulo tem mais de 200 vinícolas, muitas delas com experiências de degustação e visita a todo o processo de produção. Em um fim de semana ou feriado prolongado, é possível explorar pequenos roteiros pelo interior do estado. O município de Espírito Santo do Pinhal é um dos destaques da Rota Serra dos Encontros, com 13 vinícolas, como a Guaspari, a Amana e a Floresta São Pedro, que fazem parte das Rotas do Vinho SP , um programa da Setur-SP de valorização do turismo regional.

2 – Visita aos estádios de futebol paulistas – e também aos museus e monumentos relacionados ao mundo da bola

Com atrações como sala de troféus e vestiários oficiais, os principais clubes paulistas oferecem passeios guiados coletivos para os amantes de futebol. A Setur-SP criou o guia Rota do Futebol SP , com 11 estádios paulistas. Alguns estádios do interior também se destacam, como o Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas; e a Fonte Luminosa, da Ferroviária, em Araraquara, cada um deles oferece uma perspectiva única da cultura e tradição da cidade. Mais de 200 mil pessoas experimentaram atrações ligadas aos clubes Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, apenas no primeiro semestre deste ano.

3 – Mergulho pelo litoral e passeios náuticos pelo interior – são 99 pontos mapeados e estruturas náuticas de uso público

O litoral paulista e os rios do interior do estado oferecem inúmeros pontos de mergulho mapeados para aqueles que gostam de contato com a natureza. A Setur-SP reuniu, recentemente, um guia virtual com 99 pontos de visitação mapeados e abertos à visitação. Municípios do Litoral Norte, como Ilhabela e São Sebastião, acrescentam experiências como o avistamento de baleias, até o final de agosto. Passeios náuticos a partir de praias de água doce acontecem em afluentes dos rios Tietê, Grande e Paraná, em destinos como Pereira Barreto, Mira Estrela, Rubineia, Araçatuba e Três Fronteiras.

4 – Aventura em parques temáticos de natureza e de águas quentes – São Paulo é o maior polo do setor na América Latina

Em Itupeva, o Wet’n Wild, que integra o distrito turístico Serra Azul, é um parque aquático localizado próximo à capital, com atrações para todos os gostos e faixas etárias. No interior, o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, em Olímpia; e o Acqualinda, em Andradina, também oferecem brincadeiras molhadas, só que em águas termais o ano todo. Em Cotia, o Animália Park combina zoológico com brinquedos e, em Vinhedo, o Hopi Hari se inspira em diversas culturas para oferecer diversão temática. Em Suzano, o Magic City oferece piscina com onda e aquecida.

5 – Jornada pelas cavernas de São Paulo – são mais de 300 no Vale do Ribeira

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar) tem mais de 300 cavernas e Mata Atlântica preservada. É uma região rica em biodiversidade e patrimônio cultural, com comunidades tradicionais como quilombolas e caiçaras. O destino é marcado pelo ecoturismo e turismo de aventura, oferecendo atividades como trilhas e cachoeiras, passeios guiados para grupos e hospedagens integradas à natureza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Concurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capital
São Paulo Crescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
São Paulo ‘O aleitamento materno salvou a minha filha’, conta mãe de prematura beneficiada por banco de leite humano
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Rondônia Governo de RO monitora ações e resultados obtidos por meio do Projeto Recuperar no município de Cacoal
Rondônia Mais de R$ 310 milhões em investimentos do governo de RO garantem 84 km de asfalto e infraestrutura completa na RO-370
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
30°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

30° Sensação
1.54 km/h Vento
39% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30 Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas
2
Política - Há 3 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
3
Política - Há 6 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
4
Política - Há 3 dias CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
5
Política - Há 2 dias Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias