SP tem roteiros para viajantes solteiros; confira 5 dicas

Caverna do Parque do Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), um dos atrativos do Vale do Ribeira. A conservação ambiental é um dos benefícios da atividade turística. Foto: De Mochila e Caneca

Os viajantes solteiros são muito valorizados pelas agências de turismo. É que o grupo é considerado o que mais gasta com passeios e dita as tendências do mercado de viagens, de acordo com boletim recente publicado pelo Sebrae Nacional. Os solteiros gastam 20% a mais que casais e famílias e têm no turismo um pilar de saúde e bem-estar.

Para celebrar a presença de um público cada vez mais disputado pelos destinos paulistas, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou cinco dicas de viagem que agradam solteiros de todos os perfis: os que viajam sozinhos, os que preferem os grupos, os 100% urbanos e os que não abrem mão do contato com a natureza.

Há passeios por vinícolas – são mais de 200 no estado de SP, espalhadas por destinos de turismo rural; visitas por estádios de futebol paulistas – com museus e monumentos relacionados ao mundo da bola; mergulhos pelo litoral e passeios náuticos pelo interior – são 99 pontos mapeados e estruturas náuticas de uso público; aventuras em parques temáticos de natureza e de águas quentes – São Paulo tem o maior polo da América Latina; e uma jornada pelas cavernas de São Paulo – são mais de 300 no Vale do Ribeira. Veja abaixo os detalhes.

1 – Passeio pelas vinícolas paulistas – são mais de 200 no estado de SP, espalhadas por destinos de turismo rural

São Paulo tem mais de 200 vinícolas, muitas delas com experiências de degustação e visita a todo o processo de produção. Em um fim de semana ou feriado prolongado, é possível explorar pequenos roteiros pelo interior do estado. O município de Espírito Santo do Pinhal é um dos destaques da Rota Serra dos Encontros, com 13 vinícolas, como a Guaspari, a Amana e a Floresta São Pedro, que fazem parte das Rotas do Vinho SP , um programa da Setur-SP de valorização do turismo regional.

2 – Visita aos estádios de futebol paulistas – e também aos museus e monumentos relacionados ao mundo da bola

Com atrações como sala de troféus e vestiários oficiais, os principais clubes paulistas oferecem passeios guiados coletivos para os amantes de futebol. A Setur-SP criou o guia Rota do Futebol SP , com 11 estádios paulistas. Alguns estádios do interior também se destacam, como o Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas; e a Fonte Luminosa, da Ferroviária, em Araraquara, cada um deles oferece uma perspectiva única da cultura e tradição da cidade. Mais de 200 mil pessoas experimentaram atrações ligadas aos clubes Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, apenas no primeiro semestre deste ano.

3 – Mergulho pelo litoral e passeios náuticos pelo interior – são 99 pontos mapeados e estruturas náuticas de uso público

O litoral paulista e os rios do interior do estado oferecem inúmeros pontos de mergulho mapeados para aqueles que gostam de contato com a natureza. A Setur-SP reuniu, recentemente, um guia virtual com 99 pontos de visitação mapeados e abertos à visitação. Municípios do Litoral Norte, como Ilhabela e São Sebastião, acrescentam experiências como o avistamento de baleias, até o final de agosto. Passeios náuticos a partir de praias de água doce acontecem em afluentes dos rios Tietê, Grande e Paraná, em destinos como Pereira Barreto, Mira Estrela, Rubineia, Araçatuba e Três Fronteiras.

4 – Aventura em parques temáticos de natureza e de águas quentes – São Paulo é o maior polo do setor na América Latina

Em Itupeva, o Wet’n Wild, que integra o distrito turístico Serra Azul, é um parque aquático localizado próximo à capital, com atrações para todos os gostos e faixas etárias. No interior, o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, em Olímpia; e o Acqualinda, em Andradina, também oferecem brincadeiras molhadas, só que em águas termais o ano todo. Em Cotia, o Animália Park combina zoológico com brinquedos e, em Vinhedo, o Hopi Hari se inspira em diversas culturas para oferecer diversão temática. Em Suzano, o Magic City oferece piscina com onda e aquecida.

5 – Jornada pelas cavernas de São Paulo – são mais de 300 no Vale do Ribeira

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar) tem mais de 300 cavernas e Mata Atlântica preservada. É uma região rica em biodiversidade e patrimônio cultural, com comunidades tradicionais como quilombolas e caiçaras. O destino é marcado pelo ecoturismo e turismo de aventura, oferecendo atividades como trilhas e cachoeiras, passeios guiados para grupos e hospedagens integradas à natureza.