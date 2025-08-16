Sábado, 16 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
30°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralConcurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capitalEconomiaBrasileiros não resgatam de R$ 10 mil a R$ 50 mil de parentes mortosEducaçãoMEC orienta escolas na escolha de livros didáticos para o ensino médioEconomiaCaixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SPGeralCrescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
Geral Rondônia

Governo de RO monitora ações e resultados obtidos por meio do Projeto Recuperar no município de Cacoal

Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos aos produtores beneficiados com o projetoRecuperar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria d...

16/08/2025 06h12
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A ação é realizada pela Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e conta com o apoio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Cacoal e Pimenta Bueno
A ação é realizada pela Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e conta com o apoio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Cacoal e Pimenta Bueno

Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos aos produtores beneficiados com o projetoRecuperar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) está no município de Cacoal, com visitas técnicas aos produtores atendidos. A ação é realizada pela Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e conta com o apoio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Cacoal e Pimenta Bueno, visando monitorar o grau de satisfação das famílias atendidas e garantir que as atividades previstas no projeto estejam sendo executadas conforme o planejado.

Durante a ação, as equipes técnicas da Sedam vistoriaram as áreas contempladas, dialogaram com os produtores e verificaram de perto os impactos das iniciativas de recuperação ambiental e produtiva implementadas no município. O acompanhamento busca garantir a efetividade do projeto, assegurando que as práticas previstas estejam alinhadas ao planejamento e contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável nas regiões beneficiadas. A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia com políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao fortalecimento da produção rural de forma responsável.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do acompanhamento técnico e da proximidade com os produtores rurais beneficiados pelo projeto. “ORecuperaré mais do que uma iniciativa ambiental, é uma ferramenta de transformação para a produção rural e qualidade de vida das famílias rondonienses. Ao acompanharmos de perto cada etapa, garantimos que os recursos investidos estejam gerando resultados concretos, preservando o meio ambiente e fortalecendo a economia local.”

O acompanhamento busca garantir a efetividade do projeto
O acompanhamento busca garantir a efetividade do projeto

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Floresta Plantada, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o acompanhamento em campo é fundamental para garantir a qualidade e a efetividade das ações previstas no projetoRecuperar. “O trabalho de monitoramento nos permite avaliar com precisão a execução das atividades e identificar possíveis ajustes necessários para otimizar os resultados. Essas informações são essenciais para mensurar o impacto ambiental e produtivo do projeto”, disse.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou que o projetoRecuperartem papel estratégico no fortalecimento da produção rural e na preservação dos recursos naturais de Rondônia. “O projeto é uma oportunidade para que os produtores ampliem a produtividade de forma sustentável, unindo práticas ambientais corretas ao desenvolvimento econômico. Com suporte técnico e recuperação de áreas degradadas, fortalecemos a produção rural e preservamos o patrimônio ambiental de Rondônia.”

Fonte
Texto: Jorge Fernando
Fotos: Milton Wanzeller
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Concurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capital
São Paulo Crescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
São Paulo ‘O aleitamento materno salvou a minha filha’, conta mãe de prematura beneficiada por banco de leite humano
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões
São Paulo SP tem roteiros para viajantes solteiros; confira 5 dicas
Rondônia Mais de R$ 310 milhões em investimentos do governo de RO garantem 84 km de asfalto e infraestrutura completa na RO-370
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
30°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

30° Sensação
1.54 km/h Vento
39% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30 Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas
2
Política - Há 3 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
3
Política - Há 6 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
4
Política - Há 3 dias CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
5
Política - Há 2 dias Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias