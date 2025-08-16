Governo de RO monitora ações e resultados obtidos por meio do Projeto Recuperar no município de Cacoal

A ação é realizada pela Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e conta com o apoio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Cacoal e Pimenta Bueno

Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos aos produtores beneficiados com o projetoRecuperar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) está no município de Cacoal, com visitas técnicas aos produtores atendidos. A ação é realizada pela Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e conta com o apoio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Cacoal e Pimenta Bueno, visando monitorar o grau de satisfação das famílias atendidas e garantir que as atividades previstas no projeto estejam sendo executadas conforme o planejado.

Durante a ação, as equipes técnicas da Sedam vistoriaram as áreas contempladas, dialogaram com os produtores e verificaram de perto os impactos das iniciativas de recuperação ambiental e produtiva implementadas no município. O acompanhamento busca garantir a efetividade do projeto, assegurando que as práticas previstas estejam alinhadas ao planejamento e contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável nas regiões beneficiadas. A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia com políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao fortalecimento da produção rural de forma responsável.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do acompanhamento técnico e da proximidade com os produtores rurais beneficiados pelo projeto. “ORecuperaré mais do que uma iniciativa ambiental, é uma ferramenta de transformação para a produção rural e qualidade de vida das famílias rondonienses. Ao acompanharmos de perto cada etapa, garantimos que os recursos investidos estejam gerando resultados concretos, preservando o meio ambiente e fortalecendo a economia local.”

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Floresta Plantada, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o acompanhamento em campo é fundamental para garantir a qualidade e a efetividade das ações previstas no projetoRecuperar. “O trabalho de monitoramento nos permite avaliar com precisão a execução das atividades e identificar possíveis ajustes necessários para otimizar os resultados. Essas informações são essenciais para mensurar o impacto ambiental e produtivo do projeto”, disse.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou que o projetoRecuperartem papel estratégico no fortalecimento da produção rural e na preservação dos recursos naturais de Rondônia. “O projeto é uma oportunidade para que os produtores ampliem a produtividade de forma sustentável, unindo práticas ambientais corretas ao desenvolvimento econômico. Com suporte técnico e recuperação de áreas degradadas, fortalecemos a produção rural e preservamos o patrimônio ambiental de Rondônia.”

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Milton Wanzeller

Secom - Governo de Rondônia