Sábado, 16 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralMais de R$ 310 milhões em investimentos do governo de RO garantem 84 km de asfalto e infraestrutura completa na RO-370EconomiaApex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaçoJustiçaSTF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava JatoInternacionalGoverno brasileiro condena criação de novos assentamentos na PalestinaSaúdeAssociação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
Geral Rondônia

Mais de R$ 310 milhões em investimentos do governo de RO garantem 84 km de asfalto e infraestrutura completa na RO-370

Com investimentos do governo de Rondônia, superior a R$ 310 milhões, a pavimentação de 84 quilômetros da RO-370 foi entregue nesta sexta-feira (15)...

15/08/2025 23h13
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O asfalto de 10 centímetros de espessura veio acompanhado de um conjunto de melhorias estruturais como drenagem, segurança viária e sinalização horizontal e vertical em toda a extensão
O asfalto de 10 centímetros de espessura veio acompanhado de um conjunto de melhorias estruturais como drenagem, segurança viária e sinalização horizontal e vertical em toda a extensão

Com investimentos do governo de Rondônia, superior a R$ 310 milhões, a pavimentação de 84 quilômetros da RO-370 foi entregue nesta sexta-feira (15), e já transforma a mobilidade no Cone Sul do estado. O asfalto de 10 centímetros de espessura veio acompanhado de um conjunto de melhorias estruturais como drenagem; construção de galerias e pontes; implantação de passagens de fauna para proteção ambiental; e segurança viária, além de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão, fiscalizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

A rodovia é rota estratégica para o transporte de soja, milho, gado e outros produtos que sustentam a economia da região, beneficiando diretamente produtores rurais, caminhoneiros e todos os usuários que trafegam pela via. A nova pavimentação reduz o tempo de viagem, diminui custos logísticos e fortalece a integração entre comunidades e municípios.

A rodovia é rota estratégica para o transporte de soja, milho e gado
A rodovia é rota estratégica para o transporte de soja, milho e gado

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação da RO-370 é mais do que uma obra, representa mais um passo na construção de uma malha viária moderna, segura e preparada para sustentar o crescimento do estado. “Com entrega da RO-370, o governo do estado fortalece o desenvolvimento, gerando oportunidades e mais qualidade de vida à população. Esta rodovia é essencial para o escoamento da produção e para a segurança de quem trafega por aqui. Investimos com responsabilidade, pensando nas pessoas e no crescimento sustentável do nosso estado”, ressaltou.

DURABILIDADE E EFICIÊNCIA

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, cada etapa do projeto foi pensada para garantir durabilidade e eficiência. “Foram usadas técnicas modernas, um asfalto de alta resistência e equipamentos que ampliam a segurança, como as passagens de fauna e a sinalização completa. É um investimento que vai servir à população por muitos anos e contribuir para o crescimento econômico do Cone Sul”, enfatizou.

Moradora feliz com a entrega da rodovia
Moradora feliz com a entrega da rodovia

TRANSFORMAÇÃO

Testemunha das mudanças ao longo de gerações, Maria Aparecida, moradora às margens da rodovia, descreveu a transformação. “Sou daqui, construí minha família, meus filhos e netos nasceram e cresceram as margens da RO-370, e esse asfalto na estrada mudou a nossa vida. Antes era difícil sair de casa, agora é segurança, rapidez e orgulho de ver uma obra tão bonita”, comemorou.

Fonte
Texto: Antonia Lima
Fotos: George Henrique
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Momentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto Velho
Geral Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
São Paulo Fazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudes
São Paulo Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme
São Paulo Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho
São Paulo Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando
Porto Velho, RO
Atualizado às 01h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0.51 km/h Vento
60% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30 Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas
2
Geral - Há 7 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
3
Geral - Há 7 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
4
Política - Há 6 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
5
Política - Há 2 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias