Mais de R$ 310 milhões em investimentos do governo de RO garantem 84 km de asfalto e infraestrutura completa na RO-370

Com investimentos do governo de Rondônia, superior a R$ 310 milhões, a pavimentação de 84 quilômetros da RO-370 foi entregue nesta sexta-feira (15), e já transforma a mobilidade no Cone Sul do estado. O asfalto de 10 centímetros de espessura veio acompanhado de um conjunto de melhorias estruturais como drenagem; construção de galerias e pontes; implantação de passagens de fauna para proteção ambiental; e segurança viária, além de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão, fiscalizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

A rodovia é rota estratégica para o transporte de soja, milho, gado e outros produtos que sustentam a economia da região, beneficiando diretamente produtores rurais, caminhoneiros e todos os usuários que trafegam pela via. A nova pavimentação reduz o tempo de viagem, diminui custos logísticos e fortalece a integração entre comunidades e municípios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação da RO-370 é mais do que uma obra, representa mais um passo na construção de uma malha viária moderna, segura e preparada para sustentar o crescimento do estado. “Com entrega da RO-370, o governo do estado fortalece o desenvolvimento, gerando oportunidades e mais qualidade de vida à população. Esta rodovia é essencial para o escoamento da produção e para a segurança de quem trafega por aqui. Investimos com responsabilidade, pensando nas pessoas e no crescimento sustentável do nosso estado”, ressaltou.

DURABILIDADE E EFICIÊNCIA

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, cada etapa do projeto foi pensada para garantir durabilidade e eficiência. “Foram usadas técnicas modernas, um asfalto de alta resistência e equipamentos que ampliam a segurança, como as passagens de fauna e a sinalização completa. É um investimento que vai servir à população por muitos anos e contribuir para o crescimento econômico do Cone Sul”, enfatizou.

Moradora feliz com a entrega da rodovia

TRANSFORMAÇÃO

Testemunha das mudanças ao longo de gerações, Maria Aparecida, moradora às margens da rodovia, descreveu a transformação. “Sou daqui, construí minha família, meus filhos e netos nasceram e cresceram as margens da RO-370, e esse asfalto na estrada mudou a nossa vida. Antes era difícil sair de casa, agora é segurança, rapidez e orgulho de ver uma obra tão bonita”, comemorou.

Fonte

Texto: Antonia Lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia