Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Momentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto Velho

Nesta sexta-feira (15), o governo de Rondônia promoveu uma homenagem especial dedicada aos pais servidores públicos. O evento aconteceu das 9h às 1...

15/08/2025 18h51
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O evento contou com atividades culturais, apresentações artísticas, recital de poesias e sorteios, criando um ambiente de confraternização
Nesta sexta-feira (15), o governo de Rondônia promoveu uma homenagem especial dedicada aos pais servidores públicos. O evento aconteceu das 9h às 11h, na área frontal do edifício Rio Pacaás Novas, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A iniciativa teve como objetivo reconhecer e valorizar o papel desses profissionais que, além de desempenharem suas funções com dedicação, também a exercem com responsabilidade.

O evento, realizado pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), proporcionou momentos de integração e celebração aos participantes, com atividades culturais, apresentações artísticas, recital de poesias e sorteios, criando um ambiente de confraternização.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, através da homenagem, o governo fortalece o papel do pai em sociedade, além de reconhecer o trabalho desenvolvido com responsabilidade e ética pelos servidores.

Evento proporcionou momentos de integração entre os participantes
O superintendente da Segep, Silvio Rodrigues, ressaltou a importância da homenagem. “A ocasião é uma oportunidade de mostrar a essência do servidor. Sempre há uma figura paterna por trás de alguém de sucesso, e trazer esse momento pra que eles possam demonstrar o seu talento é fundamental, além de destacar o quanto eles são importantes para o serviço público.”

Marcos Carvalho, um dos servidores participantes, agradeceu pelo momento especial. “É um privilegio participar desse momento, sendo honrado como pai pelo governo. Estamos aqui como pais e compartilhando experiências para outros que estão chegando. A nossa gratidão por podermos prestigiar e ter a oportunidade de expressar nossa alegria de ser pai na condição de servidor”, disse.

O servidor Evandro Reis, destacou que “o evento é especial, pois, além de celebrar essa data tão importante, é um incentivo como servidor pelo reconhecimento do governo a nossa função.”

Fonte
Texto: Midian Mascarenhas sob supervisão de Sara Lazarotto
Fotos: Esio Mendes
Secom - Governo de Rondônia

