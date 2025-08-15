Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
InternacionalGoverno brasileiro condena criação de novos assentamentos na PalestinaSaúdeAssociação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais MédicosGeralMomentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto VelhoEntretenimentoKing Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e culturalGeralJornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
Geral Geral

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são as finalistas

15/08/2025 18h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© EBC/Divulgação
© EBC/Divulgação

Três jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) integram a lista dos profissionais mais admirados do país, em uma edição que registrou recorde histórico de participação, com quase 30 mil votos. Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são finalistas no Prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025, divulgado nesta quinta-feira (14).

Luciana Barreto é apresentadora do Repórter Brasil Tarde , na TV Brasil , enquanto Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva atuam na Radioagência Nacional , onde são responsáveis pelo podcast VideBula . As três profissionais foram reconhecidas por sua atuação comprometida com o jornalismo público, plural e de qualidade.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a equipe da EBC. Termos três mulheres jornalistas entre os 100 profissionais mais admirados do país reforça nosso papel de produzir comunicação pública de qualidade, com relevância, credibilidade e diversidade. É também um sinal de que estamos no caminho certo ao investir em jornalismo que respeita o interesse público”, afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Campos.

O jornalista e apresentador do programa DR com Demori, da TV Brasil , Leandro Demori, foi selecionado por indicação associada a outro canal jornalístico.

Sobre o Prêmio

O Prêmio é uma iniciativa do portal Jornalistas&Cia e tem como objetivo destacar os profissionais que se destacam no jornalismo brasileiro. Após duas edições realizadas em 2014 e 2015, a premiação retorna em 2025 com maior abrangência e diversidade, incluindo uma nova categoria dedicada a correspondentes estrangeiros que atuam no Brasil.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 29 de setembro, no Club Homs, em São Paulo, e também revelará os TOP 10 +Admirados Jornalistas de 2025 e os cinco campeões regionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Momentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto Velho
São Paulo Fazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudes
São Paulo Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme
São Paulo Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho
São Paulo Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando
São Paulo Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
26°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional Dando continuidade ao processo de fortalecimento das políticas culturais no sistema prisional, a fase piloto da plataforma audiovisual “Tela Brasil...
2
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Geral - Há 7 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
4
Política - Há 5 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
5
Política - Há 2 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias