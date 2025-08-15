Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Geral São Paulo

Fazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudes

Grupo de trabalho da secretaria vai revisar todos os procedimentos e normas relacionados aos processos de ressarcimento de ICMS

15/08/2025 17h39
Por: Redação Fonte: Secom SP
Governo de São Paulo quer assegurar integridade dos procedimentos. Foto: Divulgação
Governo de São Paulo quer assegurar integridade dos procedimentos. Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo criou um grupo de trabalho (GT) para revisar, de forma ampla e minuciosa, todos os processos, normas e protocolos para ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária (ICMS-ST). A revisão vai reforçar o controle e mitigar falhas e irregularidades.

A iniciativa, adotada após a deflagração da Operação Ícaro, busca assegurar a integridade dos procedimentos, corrigir eventuais falhas e implementar melhorias que reforcem os mecanismos de controle. O GT foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (15) e é formado por oito auditores fiscais da Receita Estadual, selecionados por sua experiência e credibilidade, e atuará com prioridade máxima.

Entre as principais atribuições do grupo, estão:

• Revisar todos os processos de ressarcimento de ICMS-ST potencialmente impactados;
• Detectar falhas e irregularidades;
• Propor ajustes normativos e procedimentais para fortalecer os controles internos;
• Fornecer subsídios à Corregedoria da Fiscalização Tributária para eventual responsabilização de envolvidos.

“Com essas medidas, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o combate à corrupção, garantindo que fraudes sejam investigadas e corrigidas, e que os processos sejam aprimorados para prevenir a repetição de práticas irregulares”, destacou o secretário da Sefaz, Samuel Kinoshita.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme
São Paulo Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho
São Paulo Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando
São Paulo Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira
São Paulo Governo de SP celebra Dia da Gestante reforçando cuidados da gestação ao pós-parto
São Paulo Governo de SP anuncia pacote de segurança com novo batalhão e delegacia modernizada no aniversário de Sorocaba
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias