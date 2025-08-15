Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme

Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 23°C neste domingo (17). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Neste domingo dia 17, a persistência do ar seco, somada às áreas de alta pressão, mantém o tempo firme e marca o início de um veranico no Estado de São Paulo.

O ar seco vai afetar principalmente o interior e a faixa leste do Estado.

No litoral paulista, a circulação marítima segue favorecendo a formação de instabilidades persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes.

Pela manhã, o resfriamento noturno mantém a sensação de frio.

Já à tarde, as temperaturas sobem rapidamente.

As máximas podem chegar a 23 graus em São Paulo, 28 graus em Campinas e 33 graus em Rio Preto.

Com o calor e o ar mais seco, aumenta o potencial para focos de incêndio e riscos à saúde.

A Defesa Civil recomenda: hidrate-se, utilize umidificadores e evite ações que possam provocar incêndios.

