Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho

O Governo do Estado de São Paulo lamenta a morte do professor e jurista Paulo de Barros Carvalho, referência do Direito Tributário brasileiro. Professor Emérito da Universidade de São Paulo (USP), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Faculdade de Direito de Itu, ele influenciou gerações de profissionais do Direito com seus ensinamentos e suas obras publicadas. Nossos sentimentos à família e aos muitos amigos do professor Paulo e nossas orações em sua memória.