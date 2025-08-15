Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando

Tempo limpo
Porto Velho, RO
Neste sábado dia 16, o ar seco continua predominando em grande parte do Estado de São Paulo.
Ao longo do dia, a circulação marítima favorece a ocorrência de chuvas persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas no Litoral Paulista, com destaque para a Baixada Santista e o Litoral Norte.
Nos demais municípios, o tempo segue estável.
Durante a tarde, as temperaturas sobem, trazendo sensação de calor e tempo abafado.
No interior, as máximas podem chegar a 32 graus.
Na capital paulista, os termômetros ficam em torno de 22 graus.
O ar seco será reforçado por áreas de alta pressão, reduzindo a umidade relativa do ar para valores próximos de 20%.
A Defesa Civil orienta: hidrate-se e evite ações que possam provocar incêndios.
Mín. 19° Máx. 39°
Mín. 20° Máx. 39°Parcialmente nublado
Mín. 23° Máx. 40°Parcialmente nublado