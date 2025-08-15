Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Geral São Paulo

Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando

A circulação marítima favorece a ocorrência de chuvas persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas no Litoral Paulista, com destaque pa...

15/08/2025 16h44
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 22°C neste sábado (16). Foto: Divulgação/Governo de SP.
Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 22°C neste sábado (16). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Neste sábado dia 16, o ar seco continua predominando em grande parte do Estado de São Paulo.

Ao longo do dia, a circulação marítima favorece a ocorrência de chuvas persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas no Litoral Paulista, com destaque para a Baixada Santista e o Litoral Norte.

Nos demais municípios, o tempo segue estável.

Durante a tarde, as temperaturas sobem, trazendo sensação de calor e tempo abafado.
No interior, as máximas podem chegar a 32 graus.
Na capital paulista, os termômetros ficam em torno de 22 graus.

O ar seco será reforçado por áreas de alta pressão, reduzindo a umidade relativa do ar para valores próximos de 20%.

A Defesa Civil orienta: hidrate-se e evite ações que possam provocar incêndios.

LEIA MAIS: SP Sempre Alerta: entenda o significado das cores dos avisos da Defesa Civil

Ouça a previsão do tempo no boletim de rádio da Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Fazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudes
São Paulo Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme
São Paulo Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho
São Paulo Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira
São Paulo Governo de SP celebra Dia da Gestante reforçando cuidados da gestação ao pós-parto
São Paulo Governo de SP anuncia pacote de segurança com novo batalhão e delegacia modernizada no aniversário de Sorocaba
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias