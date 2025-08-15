Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando

Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 22°C neste sábado (16). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Neste sábado dia 16, o ar seco continua predominando em grande parte do Estado de São Paulo.

Ao longo do dia, a circulação marítima favorece a ocorrência de chuvas persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas no Litoral Paulista, com destaque para a Baixada Santista e o Litoral Norte.

Nos demais municípios, o tempo segue estável.

Durante a tarde, as temperaturas sobem, trazendo sensação de calor e tempo abafado.

No interior, as máximas podem chegar a 32 graus.

Na capital paulista, os termômetros ficam em torno de 22 graus.

O ar seco será reforçado por áreas de alta pressão, reduzindo a umidade relativa do ar para valores próximos de 20%.

A Defesa Civil orienta: hidrate-se e evite ações que possam provocar incêndios.

