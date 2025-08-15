Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral São Paulo
Geral São Paulo

Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira

A partir das 20h do sábado (16) e durante todo o domingo (17) trens irão circular com redução de velocidade e maiores intervalos

15/08/2025 15h35
Por: Redação Fonte: Secom SP
Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira

Neste final de semana, a circulação dos trens na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo volta a sofrer alterações em razão das obras do novo túnel de interligação com a Linha 4-Amarela. A partir das 20h do sábado (16) e durante todo o domingo (17), os trens circularão em via única entre as estações Brigadeiro e Consolação, ocasionando maior intervalo entre composições e velocidade reduzida em toda a linha.

LEIA TAMBÉM: CPTM terá alteração na circulação neste fim de semana

A restrição de circulação neste trecho é implantada para garantir a segurança durante a escavação do túnel sul, com 7,3 metros de extensão, que vai conectar a estação Consolação (Linha 2-Verde) à futura conexão com a Paulista (Linha 4-Amarela). A escavação do túnel norte, com 75 metros de comprimento e sentido estação Paulista, também está em andamento.

Para evitar atrasos, a recomendação para os passageiros continua a mesma. Quem não têm a Linha 2-Verde como destino final deve preferir utilizar rotas alternativas. Por exemplo, os usuários da Linha 4-Amarela podem se transferir para a Linha 3-Vermelha pela estação República e para a Linha 1-Azul pela estação Luz. Já os que vêm pela Linha 5-Lilás têm a opção de fazer integração com a Linha 1-Azul na estação Santa Cruz. Somente para quem se dirige à Linha 15-Prata é necessário utilizar a Linha 2-Verde.

Novo túnel deve agilizar transferências

Com capacidade estimada para até 18 mil passageiros por hora, o novo túnel subterrâneo promete desafogar o fluxo de pessoas entre as linhas 2-Verde e 4-Amarela. A atual interligação passará a funcionar em sentido único, o que deve reduzir congestionamentos e tornar as conexões mais rápidas.

A escavação é feita pelo método NATM (Método Austríaco de Túnel), adequado para diferentes condições geológicas. O túnel parte de um poço com 31,5 metros de profundidade, localizado na Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Bela Cintra. No futuro, o local também será usado para ventilação e exaustão do túnel.

A obra está a cargo do Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS, formado pelas empresas Constran, Telar e Sprail. O investimento é de R$ 70 milhões e a entrega está prevista para 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
