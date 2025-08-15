Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Geral São Paulo

Governo de SP celebra Dia da Gestante reforçando cuidados da gestação ao pós-parto

Estado tem ampliado investimentos e qualificação do atendimento obstétrico e neonatal

15/08/2025 15h35
Por: Redação Fonte: Secom SP
Para fortalecer a atenção materno-infantil, o Governo de São Paulo elevou os investimentos na saúde da mulher, com foco em gestantes e neonatos
Para fortalecer a atenção materno-infantil, o Governo de São Paulo elevou os investimentos na saúde da mulher, com foco em gestantes e neonatos

No Dia da Gestante, celebrado no dia 15 de agosto, a Secretaria de Políticas para a Mulher reforça o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a atenção integral à gestante, desde o pré-natal até o pós-parto. O Estado tem ampliado investimentos e qualificação do atendimento obstétrico e neonatal, com foco na redução de riscos, diagnóstico precoce e na ampliação da rede de acolhimento e proteção.

Para fortalecer a atenção materno-infantil, o Governo de São Paulo elevou os investimentos na saúde da mulher, com foco em gestantes e neonatos. Em 2024, após mais de 292 mil nascimentos no Estado, a Secretaria Estadual da Saúde ampliou os repasses por procedimentos obstétricos à rede conveniada ao SUS e adotou mecanismos de incentivo aos municípios para qualificar o pré-natal.

Em 2024, foi implementada a Tabela SUS Paulista, que remunera em até cinco vezes mais hospitais filantrópicos e Santas Casas por procedimentos realizados no âmbito do SUS. O parto normal passou a receber remuneração 400% superior à da tabela federal, visando incentivar sua prática e reduzir o número de cesarianas sem indicação clínica.

Também foi implantado o IGM SUS Paulista, um programa de incentivo que repassa recursos diretamente aos municípios com base em metas e resultados assistenciais. Entre os indicadores acompanhados estão a prevenção da mortalidade infantil, o controle do câncer do colo do útero e a ampliação da cobertura do pré-natal, medidas essenciais para garantir a saúde de mães e bebês.

“No Dia da Gestante reafirmamos que gestar no Estado de São Paulo significa ter direito a cuidados de qualidade, acolhimento e apoio, desde a UBS até a maternidade de referência. Ampliamos investimentos e levamos serviços onde as mulheres estão, com atenção e acolhimento”, conclui a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Fazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudes
São Paulo Previsão do tempo para domingo (17), em SP: tempo firme
São Paulo Nota de pesar – Falecimento de Paulo de Barros Carvalho
São Paulo Previsão do tempo para sábado (16), em SP: ar seco continua predominando
São Paulo Linha Verde do Metrô terá alteração no fim de semana; confira
São Paulo Governo de SP anuncia pacote de segurança com novo batalhão e delegacia modernizada no aniversário de Sorocaba
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias