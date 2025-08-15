Governo de SP celebra Dia da Gestante reforçando cuidados da gestação ao pós-parto

Para fortalecer a atenção materno-infantil, o Governo de São Paulo elevou os investimentos na saúde da mulher, com foco em gestantes e neonatos

No Dia da Gestante, celebrado no dia 15 de agosto, a Secretaria de Políticas para a Mulher reforça o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a atenção integral à gestante, desde o pré-natal até o pós-parto. O Estado tem ampliado investimentos e qualificação do atendimento obstétrico e neonatal, com foco na redução de riscos, diagnóstico precoce e na ampliação da rede de acolhimento e proteção.

Para fortalecer a atenção materno-infantil, o Governo de São Paulo elevou os investimentos na saúde da mulher, com foco em gestantes e neonatos. Em 2024, após mais de 292 mil nascimentos no Estado, a Secretaria Estadual da Saúde ampliou os repasses por procedimentos obstétricos à rede conveniada ao SUS e adotou mecanismos de incentivo aos municípios para qualificar o pré-natal.

Em 2024, foi implementada a Tabela SUS Paulista, que remunera em até cinco vezes mais hospitais filantrópicos e Santas Casas por procedimentos realizados no âmbito do SUS. O parto normal passou a receber remuneração 400% superior à da tabela federal, visando incentivar sua prática e reduzir o número de cesarianas sem indicação clínica.

Também foi implantado o IGM SUS Paulista, um programa de incentivo que repassa recursos diretamente aos municípios com base em metas e resultados assistenciais. Entre os indicadores acompanhados estão a prevenção da mortalidade infantil, o controle do câncer do colo do útero e a ampliação da cobertura do pré-natal, medidas essenciais para garantir a saúde de mães e bebês.

“No Dia da Gestante reafirmamos que gestar no Estado de São Paulo significa ter direito a cuidados de qualidade, acolhimento e apoio, desde a UBS até a maternidade de referência. Ampliamos investimentos e levamos serviços onde as mulheres estão, com atenção e acolhimento”, conclui a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.