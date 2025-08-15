Governo de SP anuncia pacote de segurança com novo batalhão e delegacia modernizada no aniversário de Sorocaba

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (15) um conjunto de ações para reforçar a segurança pública em Sorocaba e região. O pacote inclui a criação de um novo batalhão da Polícia Militar para cerca de 400 policiais; a inauguração da Cabine Lilás, serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; a entrega da nova sede modernizada do 1º Distrito Policial, em ponto estratégico da cidade; e a implantação do serviço de resgate aeromédico do Comando de Aviação da PM, para atendimento rápido a emergências graves.

“Esse investimento é oriundo do Recupera SP, nosso programa de recuperação de ativos. Nós estamos tirando dinheiro do crime organizado para investir na segurança pública. Hoje o nosso fundo de segurança pública já conta com mais de R$ 60 milhões que vieram aí da recuperação do dinheiro do descaminho, da lavagem, do crime organizado. São entregas importantes que farão a diferença na segurança pública de Sorocaba e de toda a região”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Novo Batalhão da Polícia Militar

O novo Batalhão da Polícia Militar em Sorocaba, passa a contar com cerca de 400 policiais para reforçar a segurança em toda a cidade. A inauguração aconteceu na sede provisória do 55° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), na avenida General Osório. O imóvel, alugado pelo valor de R$ 28,9 mil mensais, foi adaptado para receber adequadamente o efetivo policial até o término da construção da sede própria.

A previsão é que a nova unidade, que será instalada na avenida Chico Xavier, no bairro Habiteto, seja entregue em 2026, a um investimento estimado em R$ 5,7 milhões do tesouro estadual. O processo licitatório para contratação da empresa responsável pela obra está em andamento.

Inauguração na sede provisória do 55° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), na avenida General Osório

No evento de inauguração, que marca os 371 anos da cidade, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressaltou a importância de uma nova unidade da Polícia Militar para reforçar a segurança da população.

“Com a entrega do 55º Batalhão de Policiamento, a gente consegue fazer justiça à Sorocaba que só tinha um batalhão. Estamos entregando também 22 viaturas, 18 de Força Tática e quatro de Rádio Patrulha, ou seja, vamos melhorar muito o policiamento ostensivo com esse batalhão, que vai chegar a 400 homens”, disse Tarcísio de Freitas.

Sorocaba, a segunda maior cidade do interior do estado, contava apenas com o 7º BPM/I para uma população de cerca de 720 mil habitantes, além de uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Outros municípios do mesmo porte, como Ribeirão Preto e São José dos Campos, por exemplo, contam com dois batalhões territoriais cada, o que evidenciava a necessidade do reforço.

“Era uma demanda de mais de 20 anos e agora temos um reforço de efetivo para a região. Vamos ampliar o policiamento com mais viaturas e policiais nas ruas da cidade”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Com a chegada do 55º BPM/I, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) 7, responsável pela região sudoeste do estado de São Paulo, passa a contar com nove unidades da Polícia Militar nas cidades de Avaré, Botucatu, Itapetininga, Itapeva, Itu, Sorocaba e Votorantim, sendo uma do Baep.

O tenente-coronel Rodrigo Pezato foi designado para comandar o 55° BPM/I. Nascido e criado em Sorocaba, ele contou que o novo batalhão representa progresso para a cidade, com maior segurança e mais ações de prevenção ao crime. “Se os índices criminais da região já estavam em queda, em curto e médio prazo a população pode esperar ainda mais disso”, afirmou Pezato.

Cabine Lilás

Entre as entregas do Governo de SP na cidade de Sorocaba, também está a Cabine Lilás, ampliando o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O serviço, coordenado pela Polícia Militar, passou a funcionar no Centro de Operações da PM (Copom) da cidade, no bairro Vila São Caetano, abrangendo 79 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 7.

“A Cabine Lilás vai dar segurança para a mulher, um espaço para ela ter atendimento prioritário, com pessoas que estão prontas para fazer o atendimento humanizado, que vão orientar sobre medidas protetivas, boletim de ocorrência, assistência jurídica e rede de proteção. A região passa a contar com profissionais especializados para dar essa assistência imediata”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

Foto: Reprodução/Secom SP

Criada em março de 2024 na capital paulista, a iniciativa oferece uma central exclusiva de atendimento, por meio do telefone de emergência 190, para casos de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Durante a ligação, a vítima pode solicitar atendimento mais reservado ou ser direcionada pelo próprio operador. Na Cabine Lilás, o acolhimento é feito por uma policial feminina, com mais tempo para ouvir e orientar, garantindo maior privacidade e atenção.

Delegacia reinaugurada

O governador Tarcísio de Freitas também reinaugurou o 1º Distrito Policial de Sorocaba da Polícia Civil, que foi transferido para um novo prédio em um ponto estratégico no Jardim Santa Rosália, na avenida São Francisco, 254. O imóvel foi adequado para o efetivo policial e para o atendimento à população. Segundo o delegado Basílio Cassar, titular do 1° DP do município, o novo imóvel foi completamente adaptado e modernizado pelos proprietários para receber o efetivo. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, também estiveram presentes na reinauguração do distrito para conhecer a nova unidade.

Nova Sede do 1º Distrito Policial

“Realocar policiais em um local mais digno, com melhor localização e estrutura também significa valorizar o trabalho árduo que eles fazem diariamente pela população no combate ao crime e na resolução de investigações”, disse o secretário.

Serviço de resgate aeromédico

A região de Sorocaba passa a contar com o serviço de resgate aeromédico do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM). A iniciativa tem o objetivo de ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência e garantir o atendimento rápido a pacientes em estado crítico na região sudoeste do estado com o transporte dos helicópteros da PM. O serviço cobrirá um raio de aproximadamente 20 minutos de voo, equivalente a cerca de 60 quilômetros, podendo ser ampliado conforme a gravidade da ocorrência, especialmente em locais de difícil acesso ou sem suporte avançado.

Foto: Reprodução/Secom SP

A assistência é destinada a vítimas de politraumatismos e outras situações graves, como acidentes de trânsito, afogamentos, quedas, acidentes de trabalho e ocorrências com múltiplas vítimas.

“A prioridade é prestar socorro imediato em casos de risco iminente de morte ou de perda de funcionalidade, reduzindo o tempo de chegada ao atendimento especializado e aumentando as chances de recuperação”, explicou a capitão Natália Giovanini, do CAvPM.