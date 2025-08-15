Rondônia adere ao Programa Escola das Adolescências para fortalecer Ensino Fundamental

A iniciativa busca fortalecer a qualidade da educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alinhando-se à Política Nacional Escola das Adolescências

Ogoverno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou em 2025 a execução do Programa Escola das Adolescências (PROEA), instituído pelo Ministério da Educação (MEC) pela Portaria nº 635, de 10 de julho de 2024 .A iniciativa busca fortalecer a qualidade da educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alinhando-se à Política Nacional Escola das Adolescências e às metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação (2014-2024).

O PROEA, em Rondônia, contempla 219 escolas estaduais, distribuídas em 52 municípios, priorizando unidades com maiores índices de vulnerabilidade social, baixo desempenho educacional e elevada distorção idade/ano. O programa está estruturado em três eixos estratégicos — Governança, Desenvolvimento Profissional e Organização Curricular e Pedagógica — e inclui ações, como a criação dos clubes de letramento, formações continuadas, cursos de pós-graduação por área de conhecimento, webinários e guias técnicos para apoiar professores, coordenadores, diretores e equipes técnicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para a rede estadual. “Estamos investindo em uma educação que compreende e respeita as especificidades da adolescência. O PROEA é mais uma estratégia para garantir que nossos estudantes tenham oportunidades de aprender e se desenvolver plenamente, independentemente de sua realidade social.”

A secretária de estado da educação, Ana Pacini, destacou o impacto esperado para a aprendizagem. “O programa traz ferramentas e formações que vão fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas, especialmente nos anos finais, fase em que muitos jovens enfrentam desafios para manter o vínculo escolar. Nosso compromisso é oferecer um ensino de qualidade, que inspire e prepare para o futuro.”

PONTOS FOCAIS

O PROEA/RO é executado pela Diretoria Geral de Educação (DGE), por meio da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e da Gerência de Educação Infantil e Ensino Fundamental (GEIEF). A execução no estado integra-se às estratégias do Programa de Apoio ao Fortalecimento das Redes de Ensino (PROAR) e envolve acompanhamento de pontos focais nas Superintendências Regionais de Educação, visando garantir que as ações propostas alcancem efetivamente cada unidade participante.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia