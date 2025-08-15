Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Geral Rondônia

Rondônia adere ao Programa Escola das Adolescências para fortalecer Ensino Fundamental

Ogoverno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou em 2025 a execução do Programa Escola das Adolescências (PROEA)...

15/08/2025 14h16
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A iniciativa busca fortalecer a qualidade da educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alinhando-se à Política Nacional Escola das Adolescências
A iniciativa busca fortalecer a qualidade da educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alinhando-se à Política Nacional Escola das Adolescências

Ogoverno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou em 2025 a execução do Programa Escola das Adolescências (PROEA), instituído pelo Ministério da Educação (MEC) pela Portaria nº 635, de 10 de julho de 2024 .A iniciativa busca fortalecer a qualidade da educação e promover o desenvolvimento integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, alinhando-se à Política Nacional Escola das Adolescências e às metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação (2014-2024).

O PROEA, em Rondônia, contempla 219 escolas estaduais, distribuídas em 52 municípios, priorizando unidades com maiores índices de vulnerabilidade social, baixo desempenho educacional e elevada distorção idade/ano. O programa está estruturado em três eixos estratégicos — Governança, Desenvolvimento Profissional e Organização Curricular e Pedagógica — e inclui ações, como a criação dos clubes de letramento, formações continuadas, cursos de pós-graduação por área de conhecimento, webinários e guias técnicos para apoiar professores, coordenadores, diretores e equipes técnicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para a rede estadual. “Estamos investindo em uma educação que compreende e respeita as especificidades da adolescência. O PROEA é mais uma estratégia para garantir que nossos estudantes tenham oportunidades de aprender e se desenvolver plenamente, independentemente de sua realidade social.”

A secretária de estado da educação, Ana Pacini, destacou o impacto esperado para a aprendizagem. “O programa traz ferramentas e formações que vão fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas, especialmente nos anos finais, fase em que muitos jovens enfrentam desafios para manter o vínculo escolar. Nosso compromisso é oferecer um ensino de qualidade, que inspire e prepare para o futuro.”

PONTOS FOCAIS

O PROEA/RO é executado pela Diretoria Geral de Educação (DGE), por meio da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e da Gerência de Educação Infantil e Ensino Fundamental (GEIEF). A execução no estado integra-se às estratégias do Programa de Apoio ao Fortalecimento das Redes de Ensino (PROAR) e envolve acompanhamento de pontos focais nas Superintendências Regionais de Educação, visando garantir que as ações propostas alcancem efetivamente cada unidade participante.

Fonte
Texto: Ananda Carvalho
Fotos: Ananda Carvalho
Secom - Governo de Rondônia

