Governo de RO conclui pagamento do Auxílio Emergencial Climático a famílias de Porto Velho e Nova Mamoré

Mais de 1.200 famílias do Baixo Madeira receberam do governo de Rondônia, o auxílio no valor de R$ 3 mil

As famílias ribeirinhas de Porto Velho e Nova Mamoré, atingidas pelas recentes cheias dos rios, receberam do governo de Rondônia, o Auxílio Emergencial Climático, no valor de R$ 3 mil. O repasse financeiro foi concluído, nesta sexta-feira (15), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). No total, 1.257 pessoas foram contempladas. O auxílio buscou mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira.

O pagamento do auxílio teve como base legal o Decreto nº 30.219 , publicado em abril de 2025. A etapa de cadastramento das famílias ocorreu entre os meses de maio e junho de 2025, e contou com a ação da equipe da Seas, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Defesa Civil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Auxílio Emergencial Climático foi uma resposta rápida e necessária para dar suporte à reestruturação das famílias. “A nossa meta principal era garantir condições mínimas de recuperação após os prejuízos causados pelos eventos climáticos”, enfatizou.

A etapa de cadastramento foi realizada nos meses de maio e junho deste ano

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da eficiência na entrega do benefício. “Atuamos com transparência e agilidade, a fim de que este recurso pudesse chegar às mãos de quem mais precisa.”

PAGAMENTO

O pagamento das parcelas foi feito de forma gradual, de acordo com a análise e validação dos dados das famílias cadastradas, onde mais de R$ 3,8 milhões já foram repassados.

Os dados cadastrais de alguns candidatos a beneficiários ainda estão em análise. E, se o beneficiário ainda não recebeu o auxílio, deve entrar em contato com a Seas, por meio do número(69) 99972-4592para mais informações.

COMUNIDADES BENEFICIADAS

1º Lote (179 beneficiados):

Porto Velho:Assunção, Calama, Firmeza, Maicy, Papagaios, Ressaca, Terra Firme, Cujubim Grande, Maravilha 1, Maravilha 2, Niterói, Ramal Aliança, Ramal do Rosário, São Miguel, São Sebastião, Silveira, Demarcação, Gleba Rio Preto, Juruá, Bom Fim, Conceição da Galera, Santa Catarina, São José da Praia e Tira Fogo.

2º Lote (259 beneficiados):

Porto Velho:Assunção, Calama, Ilha Nova, Papagaios, Ressaca, Bom Jardim, Brasileira, Cujubim Grande, Cujubinzinho, Ilha dos Veados, Mutuns, Ramal Aliança, São Carlos, Terra Caída, Aliança do Rio Preto, Demarcação, Gleba Rio Preto, Independência, Jacundá, Lago do Cunianzinho, Monte Verde, e Boa Vitória.

Nova Mamoré:7ª Linha do Ribeirão, Boca da Lage, BR 425, Chocolatal, Distrito de Araras e Vila Murtinho.

3º Lote (425 beneficiados):

Porto Velho:Assunção, Calama, Ilha Nova, Maicy, Papagaios, Terra Firme, Brasileira, Cujubinzinho, Maravilha 1, Mutuns, Niterói, Ramal Aliança, São Miguel, Silveira, São Carlos, Terra Caída, Cavalcante, Demarcação, Gleba Rio Preto, Boa vitória, Conceição da Galera, Cuniã, Nazaré, Santa Catarina e Tira Fogo.

Nova Mamoré:Boca da Lage, Distrito de Araras e Vila Murtinho.

4º Lote (412 beneficiados):

Porto Velho:Calama, Firmeza, Ilha Nova, Papagaios, Ressaca, Terra Firme, Demarcação, Monte Verde, Boa Vitória, Conceição da Galera, Cuniã, Laranjal, Nazaré, Santa Catarina, São José da Praia, Tira Fogo, São Carlos, Cavalcanti, Terra Caída, Agrovila Rio Verde, Belmont, Boca do Jamari, Bom Jardim, Bom Será, Brasileira, Cujubinzinho, Itacoã, Maravilha 1, Maravilha 2, Mutuns, Pau D’arco, Ramal Aliança, Ramal do Jacu, São Miguel, São Sebastião, Silveira, pertencentes ao município de Porto Velho.

Nova Mamoré:Vila Murtinho.

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Thayná Neves

Secom - Governo de Rondônia