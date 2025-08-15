Governo de RO conclui pagamento do Auxílio Emergencial Climático a famílias de Porto Velho e Nova Mamoré

Tempo limpo
Porto Velho, RO
As famílias ribeirinhas de Porto Velho e Nova Mamoré, atingidas pelas recentes cheias dos rios, receberam do governo de Rondônia, o Auxílio Emergencial Climático, no valor de R$ 3 mil. O repasse financeiro foi concluído, nesta sexta-feira (15), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). No total, 1.257 pessoas foram contempladas. O auxílio buscou mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira.
O pagamento do auxílio teve como base legal o Decreto nº 30.219 , publicado em abril de 2025. A etapa de cadastramento das famílias ocorreu entre os meses de maio e junho de 2025, e contou com a ação da equipe da Seas, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Defesa Civil.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Auxílio Emergencial Climático foi uma resposta rápida e necessária para dar suporte à reestruturação das famílias. “A nossa meta principal era garantir condições mínimas de recuperação após os prejuízos causados pelos eventos climáticos”, enfatizou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da eficiência na entrega do benefício. “Atuamos com transparência e agilidade, a fim de que este recurso pudesse chegar às mãos de quem mais precisa.”
PAGAMENTO
O pagamento das parcelas foi feito de forma gradual, de acordo com a análise e validação dos dados das famílias cadastradas, onde mais de R$ 3,8 milhões já foram repassados.
Os dados cadastrais de alguns candidatos a beneficiários ainda estão em análise. E, se o beneficiário ainda não recebeu o auxílio, deve entrar em contato com a Seas, por meio do número(69) 99972-4592para mais informações.
COMUNIDADES BENEFICIADAS
1º Lote (179 beneficiados):
2º Lote (259 beneficiados):
3º Lote (425 beneficiados):
4º Lote (412 beneficiados):
