Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Geral São Paulo

Missão do Governo de SP para a Inglaterra deve gerar até R$ 45 milhões em negócios na área da Inovação

Programa SP Global Tech levou 10 startups de base tecnocientífica para a London Tech Week

15/08/2025 11h15
Por: Redação Fonte: Secom SP
London Tech Week, um dos maiores eventos na área de Inovação do mundo, aconteceu em junho na Inglaterra
London Tech Week, um dos maiores eventos na área de Inovação do mundo, aconteceu em junho na Inglaterra

A missão empresarial do Governo de São Paulo para a London Tech Week, um dos maiores eventos na área de Inovação do mundo, que aconteceu em junho na Inglaterra, deve injetar até R$ 45 milhões na economia do Estado. Realizada no mês de junho, a missão integra o Programa de Aceleração para Internacionalização de Startups Paulistas (SP Global Tech), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) com apoio da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Dez startups de base tecnocientífica foram selecionadas para a missão, que abarcou uma série de ações para incentivar a geração de negócios e a internacionalização das empresas, atrair investimentos para o Estado e promover São Paulo como o maior polo de inovação da América Latina. O montante de R$ 45 milhões se refere ao total de negócios gerados e/ou que devem ser fechados nos próximos meses pelas empresas por meio da participação na London Tech Week. As startups calculam que os novos negócios devem criar em torno de 120 empregos.

A delegação do SP Global Tech para a Inglaterra incluiu lideranças do Governo de São Paulo e as startups selecionadas – Avatar da Saúde, Biomarker, Cloud Storm, Indflow, Isetool, Mais 1 Code, Radtonics, SleepUp, Stream Shop e WS ESG. Elas atuam no desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como saúde, educação, tecnologia, eventos e sustentabilidade.

“É uma satisfação ter essa primeira previsão do resultado desse trabalho, confirmando a importância dessa iniciativa. A internacionalização na nossa área é uma ferramenta imprescindível, não apenas para qualidade como também para melhor formação de recursos humanos. É fundamental que o Estado de São Paulo e o Brasil participem ativamente do cenário global de Inovação”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan.

Já a diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, Julia Saluh, avalia que “os impactos da missão vão além dos negócios gerados. As startups tiveram acesso a pelo menos 300 possíveis investidores e parceiros, de mais de 30 países, e trocaram experiências com algumas das mentes mais brilhantes do mundo na área de Inovação, o que, sem dúvida, será fundamental para o desenvolvimento de novas soluções e o fortalecimento do ecossistema paulista”.

Além da participação na London Tech Week – que em 2025 recebeu mais de 28 mil participantes de 37 países, o que representa um novo recorde -, a missão contou com agendas institucionais em empresas de aceleração e entidades como: Oxford Science Enterprises (companhia ligada à Universidade de Oxford que financeira e apoia negócios inovadores), Digital Catapult, Level39, Innovate UK e Parlamento Britânico.

SP Global Tech

Criado em 2025, o programa selecionou 106 empresas para uma capacitação coletiva gratuita de 60 horas. Entre os objetivos do SP Global Tech, estão: promover o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI) em mercados internacionais, atrair investimentos estrangeiros para o Estado, incentivar as exportações de produtos e serviços de tecnologia e consolidar a imagem de São Paulo como polo global de excelência em Tecnologia e Inovação, além de promover a troca de conhecimentos e aumentar a competitividade das startups paulistas.

A ideia é que as startups consigam, por exemplo, validar e adequar seus produtos e serviços aos mercados escolhidos e definir suas estratégias de internacionalização. Das 106 empresas capacitadas, 10 foram selecionadas para a London Tech Week e 10 participarão de outra missão, em novembro, para o Web Summit Lisboa, em Portugal, evento de inovação que também figura entre os mais importantes do mundo.

Cada empresa selecionada para as missões tem direito ainda a uma mentoria individual de 4 horas, na qual são abordados temas como: acesso ao mercado internacional, regulamentação, e estratégias. As startups também contam com um reembolso de até US$ 3 mil, em despesas elegíveis, para custear parte dos gastos com a viagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Vale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Barretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo São José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região Metropolitana de São Paulo tem 35 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região de Sorocaba tem 36 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Ribeirão Preto tem 25 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias