Missão do Governo de SP para a Inglaterra deve gerar até R$ 45 milhões em negócios na área da Inovação

A missão empresarial do Governo de São Paulo para a London Tech Week, um dos maiores eventos na área de Inovação do mundo, que aconteceu em junho na Inglaterra, deve injetar até R$ 45 milhões na economia do Estado. Realizada no mês de junho, a missão integra o Programa de Aceleração para Internacionalização de Startups Paulistas (SP Global Tech), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) com apoio da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Dez startups de base tecnocientífica foram selecionadas para a missão, que abarcou uma série de ações para incentivar a geração de negócios e a internacionalização das empresas, atrair investimentos para o Estado e promover São Paulo como o maior polo de inovação da América Latina. O montante de R$ 45 milhões se refere ao total de negócios gerados e/ou que devem ser fechados nos próximos meses pelas empresas por meio da participação na London Tech Week. As startups calculam que os novos negócios devem criar em torno de 120 empregos.

A delegação do SP Global Tech para a Inglaterra incluiu lideranças do Governo de São Paulo e as startups selecionadas – Avatar da Saúde, Biomarker, Cloud Storm, Indflow, Isetool, Mais 1 Code, Radtonics, SleepUp, Stream Shop e WS ESG. Elas atuam no desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como saúde, educação, tecnologia, eventos e sustentabilidade.

“É uma satisfação ter essa primeira previsão do resultado desse trabalho, confirmando a importância dessa iniciativa. A internacionalização na nossa área é uma ferramenta imprescindível, não apenas para qualidade como também para melhor formação de recursos humanos. É fundamental que o Estado de São Paulo e o Brasil participem ativamente do cenário global de Inovação”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan.

Já a diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, Julia Saluh, avalia que “os impactos da missão vão além dos negócios gerados. As startups tiveram acesso a pelo menos 300 possíveis investidores e parceiros, de mais de 30 países, e trocaram experiências com algumas das mentes mais brilhantes do mundo na área de Inovação, o que, sem dúvida, será fundamental para o desenvolvimento de novas soluções e o fortalecimento do ecossistema paulista”.

Além da participação na London Tech Week – que em 2025 recebeu mais de 28 mil participantes de 37 países, o que representa um novo recorde -, a missão contou com agendas institucionais em empresas de aceleração e entidades como: Oxford Science Enterprises (companhia ligada à Universidade de Oxford que financeira e apoia negócios inovadores), Digital Catapult, Level39, Innovate UK e Parlamento Britânico.

SP Global Tech

Criado em 2025, o programa selecionou 106 empresas para uma capacitação coletiva gratuita de 60 horas. Entre os objetivos do SP Global Tech, estão: promover o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI) em mercados internacionais, atrair investimentos estrangeiros para o Estado, incentivar as exportações de produtos e serviços de tecnologia e consolidar a imagem de São Paulo como polo global de excelência em Tecnologia e Inovação, além de promover a troca de conhecimentos e aumentar a competitividade das startups paulistas.

A ideia é que as startups consigam, por exemplo, validar e adequar seus produtos e serviços aos mercados escolhidos e definir suas estratégias de internacionalização. Das 106 empresas capacitadas, 10 foram selecionadas para a London Tech Week e 10 participarão de outra missão, em novembro, para o Web Summit Lisboa, em Portugal, evento de inovação que também figura entre os mais importantes do mundo.

Cada empresa selecionada para as missões tem direito ainda a uma mentoria individual de 4 horas, na qual são abordados temas como: acesso ao mercado internacional, regulamentação, e estratégias. As startups também contam com um reembolso de até US$ 3 mil, em despesas elegíveis, para custear parte dos gastos com a viagem.