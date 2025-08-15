Projeto Estudante Auditor 2025 aproxima jovens da cidadania e do controle social na gestão pública

O projeto tem como objetivo aproximar os estudantes da transparência e do controle social na gestão pública, promovendo o protagonismo juvenil desde a base da educação

OprojetoEstudante Auditordo governo de Rondônia está em sua segunda edição e tem como objetivo aproximar os estudantes da transparência e do controle social na gestão pública, promovendo o protagonismo juvenil desde a base da educação. Nesta edição, o projeto ampliou sua abrangência, incluindo escolas de Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, fortalecendo o desenvolvimento de uma cultura de auditoria e participação cidadã em diferentes municípios do estado.

Ao longo do ano letivo, os estudantes analisam processos de gestão em suas escolas e comunidades, participando de uma competição gamificada que estimula práticas de transparência, cidadania e voluntariado. O projeto foi idealizado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

CAPACITAÇÃO

Professores de 10 escolas da Rede Estadual de Ensino participaram de uma capacitação online sobre o projeto

Na quinta-feira (14), professores de 10 escolas da Rede Estadual de Ensino participaram de uma capacitação online sobre o projeto. O treinamento abordou todas as etapas doEstudante Auditor, metodologias de acompanhamento e critérios de avaliação, garantindo que os estudantes recebam orientação qualificada durante as atividades.

De acordo com a coordenadora de Educação Básica da Seduc, Mary Katia, a iniciativa representa um avanço na formação dos estudantes, oferecendo oportunidades práticas de aprendizado e estimulando o senso crítico e a responsabilidade social.

A capacitação contou, ainda com a participação da coordenadora do Núcleo de Inovação e Prevenção à Corrupção (NIPC) da CGE, Mirna Carolina, que destacou a importância de integrar os estudantes aos mecanismos de prevenção à corrupção, promovendo conscientização sobre ética e responsabilidade pública.

A assessora de comunicação da CGE, Vitória Gonzaga, orientou os professores sobre o uso das redes sociais durante o projeto, garantindo que todas as postagens sigam critérios claros, mantendo a ética e a transparência.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Richard Neves

Secom - Governo de Rondônia