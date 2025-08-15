Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Geral São Paulo

Cabine Lilás: serviço de proteção e acolhimento às mulheres chega à região de Sorocaba

Projeto de suporte às vítimas de violência doméstica vai cobrir quase 80 municípios da região

15/08/2025 10h39
Por: Redação Fonte: Secom SP
Cabine Lilás é uma das ações em São Paulo para auxiliar mulheres. Foto: Divulgação/Governo de SP
Cabine Lilás é uma das ações em São Paulo para auxiliar mulheres. Foto: Divulgação/Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou, nesta sexta-feira (15), a Cabine Lilás na região de Sorocaba, ampliando o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O serviço, coordenado pela Polícia Militar, passou a funcionar no Centro de Operações da PM (Copom) da cidade, no bairro Vila São Caetano, abrangendo 79 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 7.

“Estamos ampliando a rede de proteção às mulheres em todo o Estado. A Cabine Lilás é mais um passo concreto para garantir que vítimas de violência tenham atendimento rápido, acolhedor e especializado. Nosso compromisso é oferecer segurança, apoio e condições para que cada mulher possa romper o ciclo da violência e reconstruir sua vida com dignidade”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Criada em março de 2024 na capital paulista, a iniciativa oferece uma central exclusiva de atendimento, por meio do telefone de emergência 190, para casos de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Durante a ligação, a vítima pode solicitar atendimento mais reservado ou ser direcionada pelo próprio operador. Na Cabine Lilás, o acolhimento é feito por uma policial feminina, com mais tempo para ouvir e orientar, garantindo maior privacidade e atenção.

As mulheres recebem informações sobre direitos, redes de apoio, assistência jurídica gratuita, pensão alimentícia, guarda dos filhos, abrigos, auxílio-aluguel e atendimento à saúde. Também são orientadas sobre como registrar boletim de ocorrência sem sair de casa, por meio do aplicativo SP Mulher Segura, que conta com botão de pânico para casos em que o agressor descumpra medida protetiva. Além disso, o serviço oferece orientações sobre como acionar viaturas em situações de ameaça e como agir diante de episódios de violência.

Expansão para o interior do estado

O projeto vem sendo implantado gradualmente no interior paulista. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, São José do Rio Preto foi a primeira região fora da capital a receber a Cabine Lilás. Em seguida, o serviço chegou a Campinas, São José dos Campos e Bauru.

A previsão é que todas as regiões do interior contem com o atendimento até o fim do ano. A próxima inauguração está prevista para Piracicaba, beneficiando 52 municípios.

Desde o início do serviço, até julho deste ano, a Cabine Lilás registrou mais de 9,1 mil atendimentos. No período, 137 suspeitos foram levados à delegacia e 45 permaneceram presos por descumprimento de medidas protetivas.

São Paulo por Todas

Em março do ano passado, o Governo de São Paulo lançou o movimento “São Paulo por Todas” para ampliar a visibilidade das políticas para as mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas. Entre as iniciativas estão o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura e a criação de novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas.

Em apoio ao combate à violência contra mulher, o estado disponibiliza atualmente 142 Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) territoriais — sendo que 18 funcionam 24 horas, e 170 salas DDM instaladas estrategicamente em plantões policiais, possibilitando que a vítima seja atendida por videoconferência por uma equipe especializada

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
