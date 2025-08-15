CPTM terá alteração na circulação neste fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (16) e durante toda a operação comercial do domingo (17), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (16), das 11h à meia-noite, a Linha 11-Coral terá operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda. Das 21h até o fim da operação comercial de domingo (17), os trens vão circular pela plataforma 2 nas estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos para manutenção na via permanente.

Ainda no sábado, das 23h até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque nas estações Ribeirão Pires e Guapituba, da Linha 10-Turquesa, serão realizados pela plataforma 1 para manutenção preventiva de máquinas de chaves e carga/descarga de materiais de via permanente.

No domingo, durante toda a operação comercial, os trens da Linha 10-Turquesa vão circular pela plataforma 3 na estação Mauá e pela plataforma 1 na estação Capuava para a substituição de cabo mensageiro e transposição de acessórios de rede aérea no trecho. Já entre 9h e 17h, os embarques e os desembarques na estação Botujuru acontecerão pela plataforma 1 para realização de obras de modernização na sinalização.

Os trens da Linha 11-Coral chegam e partem da plataforma 4 da estação Brás, das 8h às 20h de domingo. Os passageiros que quiserem seguir para a estação da Luz precisam utilizar a Linha 7-Rubi.

Na Linha 12-Safira, das 4h às 18h de domingo, os embarques e os desembarques nas estações Comendador Ermelino, São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista serão realizados pela plataforma 1. Já das 18h às 24h, os trens circularão pela plataforma 1 das estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Outra mudança será no serviço Expresso Aeroporto, das 8h às 20h do domingo. Excepcionalmente, os trens chegam e partem da plataforma 8 da estação Brás.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

