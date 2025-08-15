Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

CPTM terá alteração na circulação neste fim de semana

As mudanças na circulação acontecem para execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea

15/08/2025 10h39
Por: Redação Fonte: Secom SP
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (16) e durante toda a operação comercial do domingo (17), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (16), das 11h à meia-noite, a Linha 11-Coral terá operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda. Das 21h até o fim da operação comercial de domingo (17), os trens vão circular pela plataforma 2 nas estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos para manutenção na via permanente.

Ainda no sábado, das 23h até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque nas estações Ribeirão Pires e Guapituba, da Linha 10-Turquesa, serão realizados pela plataforma 1 para manutenção preventiva de máquinas de chaves e carga/descarga de materiais de via permanente.

No domingo, durante toda a operação comercial, os trens da Linha 10-Turquesa vão circular pela plataforma 3 na estação Mauá e pela plataforma 1 na estação Capuava para a substituição de cabo mensageiro e transposição de acessórios de rede aérea no trecho. Já entre 9h e 17h, os embarques e os desembarques na estação Botujuru acontecerão pela plataforma 1 para realização de obras de modernização na sinalização.

Os trens da Linha 11-Coral chegam e partem da plataforma 4 da estação Brás, das 8h às 20h de domingo. Os passageiros que quiserem seguir para a estação da Luz precisam utilizar a Linha 7-Rubi.

Na Linha 12-Safira, das 4h às 18h de domingo, os embarques e os desembarques nas estações Comendador Ermelino, São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista serão realizados pela plataforma 1. Já das 18h às 24h, os trens circularão pela plataforma 1 das estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Outra mudança será no serviço Expresso Aeroporto, das 8h às 20h do domingo. Excepcionalmente, os trens chegam e partem da plataforma 8 da estação Brás.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

