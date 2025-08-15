Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Geral Rondônia

Rondônia tem redução de 35% na taxa de desmatamento entre o período de agosto de 2024 a julho de 2025

Oestado de Rondônia registrou uma queda de 35% na área sob alertas de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados da Plataform...

15/08/2025 10h20
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A redução da taxa é o resultado do trabalho realizado pela Sedam durante todo o ano
A redução da taxa é o resultado do trabalho realizado pela Sedam durante todo o ano

Oestado de Rondônia registrou uma queda de 35% na área sob alertas de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados da Plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe-Deter). O resultado reforça a efetividade das ações de fiscalização e monitoramento ambiental realizadas pelo governo de Rondônia, por meio da Coordenadoria de Geociêcias (Cogeo) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) no território, que vêm contribuindo para preservação da floresta e combate as práticas ilegais.

Esse desempenho positivo é resultado do fortalecimento de ações preventivas como as atividades de educação ambiental e repressivas coordenadas pela Sedam, como a “Operação Hileia” e a atuação articulada com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) na “Operação Verde Rondônia”, que tiveram início com três meses de antecedência ao período crítico de incêndios nas florestas. Somado a isso, ao considerar o “Ano Prodes” (agosto a julho), Rondônia se destacou entre os estados da Amazônia Legal ao alcançar 43,3% de redução na taxa de desmatamento nos primeiros oito meses do ciclo (agosto de 2024 a março de 2025), um desempenho superior ao de outros estados como Tocantins e Mato Grosso, e praticamente só atrás do Amapá.

A eficiência da Sedam com ações rigorosas de combate ao desmatamento ilegal, como embargos, multas e operações que resultaram em apreensões, reforçam a estratégia de prevenção com base em dados satelitais e fiscalização intensiva em campo. Esses esforços consolidam Rondônia como um estado modelo na Amazônia Legal, demonstrando que a combinação de planejamento antecipado, uso de tecnologia e cooperação institucional pode gerar resultados concretos e sustentáveis na preservação do bioma.

ESFORÇO CONJUNTO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse resultado é fruto do trabalho realizado em parceria com outras instituições, no combate as atividades ilegais e proteção da floresta. “Com o esforço conjunto é possível crescer economicamente preservando o meio ambiente, garantindo qualidade de vida e um futuro mais sustentável para os rondonienses,” ressaltou.

Com base nos dados apresentados, o coordenador da Cogeo, Paulo Sérgio Mendes, enfatizou que o desempenho positivo de Rondônia é sustentado por dados e análises precisas. “A redução nos alertas de desmatamento registrada pelo Inpe-Deter é consequência direta do uso intensivo de geotecnologias no planejamento e execução das ações. Trabalhamos com imagens de satélite de alta resolução para identificar áreas críticas e direcionar a fiscalização de forma mais assertiva. Essa abordagem técnica garante maior eficiência operacional, otimiza recursos e amplia nossa capacidade de resposta frente às pressões sobre o território.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o resultado é um reflexo de planejamento, tecnologia e presença efetiva em campo. “A redução de 35% nos alertas de desmatamento é um indicativo claro de que as estratégias adotadas estão funcionando. Intensificamos a fiscalização, investimos em monitoramento por satélite e antecipamos ações antes do período crítico. Isso nos permitiu agir de forma mais rápida e eficiente, evitando que áreas maiores fossem degradadas. Seguimos unindo forças para proteger nosso patrimônio natural e manter Rondônia como referência na Amazônia Legal”, destacou.

Fonte
Texto: Jorge Fernando
Fotos: Arquivo Secom
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Vale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Barretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo São José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região Metropolitana de São Paulo tem 35 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região de Sorocaba tem 36 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Ribeirão Preto tem 25 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias