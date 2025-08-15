Governo de São Paulo divulga a lista de habilitados do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, divulgou nesta sexta-feira (15/08), a relação de obras habilitadas e inabilitadas do 18º Prêmio São Paulo de Literatura. A lista completa pode ser acessada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por meio do link .

Reconhecido como um dos mais relevantes prêmios da literatura brasileira contemporânea, o concurso contempla obras publicadas em 2024, divididas em duas categorias: “Melhor Romance” e “Melhor Romance de Estreia”. Cada vencedor receberá R$ 200 mil — valor que consolida o Prêmio São Paulo como o maior do Brasil em premiação individual no gênero.

Conforme previsto no edital, os proponentes inabilitados têm cinco dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial, para corrigir eventuais falhas e/ou apresentar recurso. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema de Fomento CULTSP, no site: https://fomentocultsp.sp.gov.br , acessando a inscrição. Em caso de dúvidas basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]



Serviço:

Saneamento de falhas para a 18ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura

Plataforma/site: https://fomentocultsp.sp.gov.br/

Categorias: “Melhor Romance do Ano de 2024” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2024”

Premiação: R$ 200 mil para cada categoria

Dúvidas: [email protected]