Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Prêmio SP Carbono Zero: último fim de semana para inscrições

Com inscrições gratuitas, prêmio será entregue em novembro, durante o Summit SP+Verde – evento que reunirá especialistas, empresas e governos para ...

15/08/2025 10h03
Por: Redação Fonte: Secom SP
Podem participar empresas e organizações da sociedade civil, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam ações no território paulista, mesmo sem adesão prévia ao Compromisso SP Carbono Zero

O prazo para empresas e organizações se inscreverem no Prêmio SP Carbono Zero vai até domingo (17). Promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a iniciativa reconhece projetos em operação no estado de São Paulo voltados à descarbonização e à adaptação às mudanças climáticas.

Podem participar empresas e organizações da sociedade civil, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam ações no território paulista, mesmo sem adesão prévia ao Compromisso SP Carbono Zero.

A disputa conta com quatro categorias principais: Transição Energética, Restauração Ecológica, Circularidade e Mobilidade Sustentável. Os projetos serão avaliados por uma curadoria técnica com base em critérios como inovação, impacto, replicabilidade e justiça climática.

Além dos finalistas de cada categoria, haverá duas premiações especiais: Finanças Verdes (para o principal doador do Finaclima) e Melhor Iniciativa Setorial SP Carbono Zero, escolhida por votação popular. Os finalistas serão anunciados até o fim de setembro.

A cerimônia de entrega ocorrerá em novembro, durante o Summit SP+Verde – evento que reunirá especialistas, empresas e governos para debater desafios e soluções da agenda climática. Os vencedores receberão troféus, certificados e a oportunidade de apresentar seus projetos em painéis temáticos.

O prêmio integra a estratégia do Governo de São Paulo para alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e impulsionar soluções concretas para a ação climática.

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site oficial do prêmio. Regulamento, informações e inscrições: semil.sp.gov.br/sp-carbono-zero

