Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Encenação teatral é utilizada como ferramenta educativa de trânsito no projeto Agente Mirim

Os alunos da escola Luís Soares de Cássia, em Porto Velho, que participam do projetoAgente Mirim para a Cidadania no Trânsito, recebem aulas com ap...

15/08/2025 09h04
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Alunos são desafiados pelos professores a encenar artigos do CTB; desta forma aprendem brincando
Os alunos da escola Luís Soares de Cássia, em Porto Velho, que participam do projetoAgente Mirim para a Cidadania no Trânsito, recebem aulas com aprendizado sobre as regras de trânsito, proporcionadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). Uma das ferramentas utilizadas é técnicas de encenação teatral, com a atriz e bonequeira Vavá Castro, que estimula a turma a encenar artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A turma interage e responde ao chamado. Com orientação dos professores, são desafiados e encorajados a improvisar as cenas e provocar em seus colegas a reflexão e consequentemente o aprendizado. Afinal, um dos objetivos do projeto é educar as crianças para uma postura mais adequada e consciente no trânsito, mudando comportamentos e potencializando o desenvolvimento de valores e atitudes para um trânsito mais humano e seguro.

Para ogovernador de Rondônia, Marcos Rocha, formar crianças mais conscientes de seus direitos e deveres é fundamental e impulsiona a mudança de conduta futura, promovendo a cidadania e o fortalecimento de valores.

AULA DIFERENCIADA

Os alunos que participam do projeto recebem, todas as segundas-feiras, professores da Escola Pública de Trânsito (EPTran) para proporcionar uma aula diferente, utilizando-se da variedade nos conteúdos como técnica de aprendizado. E a experiência da “Tia Vavá” cativa a todos, especialmente quando ela manipula seus bonecos para interagir com as crianças. Por isso, a aula já inicia com a apresentação do boneco Didico que prepara o tema a ser trabalhado na aula da semana.

Os alunos que participam do projeto recebem, todas as segundas-feiras, professores da Escola Pública de Trânsito
O boneco Didico provoca os alunos a trabalhar com o CTB, explica o que é e quais as regras que constam em seus artigos. As crianças são orientadas a compor grupos onde cada um trabalha um artigo do Código. A cena é encenada em formato de improviso e apresentada aos demais colegas, debatendo posteriormente o que foi apresentado para avaliação e validação de todos sobre o tema apresentado.

Segundo Vavá de Castro, nas aulas são trabalhados temas como os dispositivos de segurança; uso de celulares e fones de ouvido no trânsito; causas e consequências dos sinistros de trânsito; e a velocidade e seus impactos. “Tudo o que é trabalhado em sala de aula visa a importância de cada um fazer sua parte, seja condutor, pedestre ou ciclista, para que tenhamos um trânsito cada vez mais seguro”, explicou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou “é bonito ver as crianças se envolvendo a cada aula, tendo acesso e conhecendo o papel e a importância de cada um no trânsito. Assim mudamos hábitos, transformamos conhecimento em ação e criamos um ambiente favorável para uma nova cultura no trânsito.”

Texto: Geovani Berno
Fotos: Geovani Berno
Secom - Governo de Rondônia

