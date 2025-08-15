Sexta, 15 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Segurança na Amazônia: Rondônia integra encontro nacional para fortalecer combate ao crime e integrar novas tecnologias

Ofuturo da segurança pública na Amazônia e em todo o Brasil está sendo discutido pelo governo de Rondônia em Manaus, durante a XCVI Reunião Ordinár...

15/08/2025 08h17
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O encontro reúne líderes da segurança de todo o país para tratar de temas que impactam diretamente a vida dos cidadãos
O encontro reúne líderes da segurança de todo o país para tratar de temas que impactam diretamente a vida dos cidadãos

Ofuturo da segurança pública na Amazônia e em todo o Brasil está sendo discutido pelo governo de Rondônia em Manaus, durante a XCVI Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), realizada entre os dias 12 e 15 de agosto. O encontro reúne líderes da segurança de todo o país para tratar de temas que impactam diretamente a vida dos cidadãos, inclusive no estado. Na pauta estão debates sobre o combate ao contrabando, uso de novas tecnologias no policiamento, proteção ambiental e gestão dos fundos de segurança.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado no encontro fortalece a segurança integrada. “Rondônia está estrategicamente posicionada na Amazônia e, estar na linha de frente das políticas de segurança é essencial. Esse diálogo com outros estados e com o governo federal é fundamental para garantir proteção à população e preservação do nosso território”, ressaltou.

FRONTEIRAS VIGIADAS

Entre os destaques, foi apresentado o “Sistema Vigia”, uma iniciativa do estado do Mato Grosso que fortalece o monitoramento em áreas de fronteira, já integrada a outros estados. O assunto é estratégico para Rondônia que enfrenta desafios constantes no combate ao crime transnacional e já desenvolve iniciativas semelhantes. Outro ponto relevante foi a exposição de uma empresa multinacional produtora de tabaco e seus derivados sobre o comércio ilícito de cigarros e o contrabando, que alimentam o crime organizado e drenam recursos públicos.

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA

A modernização das forças policiais também esteve no centro das discussões, com apresentação de sistemas avançados de radiocomunicação e integração de informações de segurança pública. A Diretoria de Gestão e Integração de Informações (DGI) e a Câmara Técnica de Inteligência de Segurança Pública (CTISP) apresentaram soluções para manter as polícias um passo à frente da criminalidade.

A modernização das forças policiais também esteve no centro das discussões
A modernização das forças policiais também esteve no centro das discussões

A gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública foi detalhada pela diretora de gestão do Fundo, Camila Pintarelli, apresentando estratégias de financiamento para o fortalecimento das polícias. A pauta ambiental também foi contemplada com a exposição do Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire de Barros, que ressaltou a importância da proteção da floresta como parte do combate ao crime organizado.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, reforçou a importância das trocas de experiências e da integração de sistemas. “Estamos alinhando estratégias, conhecendo tecnologias e fortalecendo parcerias para que Rondônia tenha uma segurança cada vez mais moderna e eficaz. A integração nacional é a chave para combatermos o crime com mais inteligência”, afirmou.

O evento será encerrado com visitas técnicas, incluindo o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia) e o 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As decisões tomadas em Manaus devem influenciar as políticas de segurança em todo o país nos próximos meses.

Fonte
Texto: Gerlen Oliveira
Fotos: Consesp
Secom - Governo de Rondônia

