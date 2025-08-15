Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Geral São Paulo

Procon-SP nova cartilha para orientar consumidores na proteção de seus dados pessoais

O Procon acaba de lançar um vídeo educativo e uma nova edição de cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a relação com o consumo.

15/08/2025 08h17
Por: Redação Fonte: Secom SP
A proposta apresenta, de maneira simples, os principais pontos da LGPD, que estabelece regras sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais por empresas, órgãos públicos e outras entidades. Foto: Divulgação/Governo de SP
A proposta apresenta, de maneira simples, os principais pontos da LGPD, que estabelece regras sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais por empresas, órgãos públicos e outras entidades. Foto: Divulgação/Governo de SP

O Procon-SP acaba de lançar um vídeo educativo e uma nova edição de cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua relação com o consumo, com o objetivo de oferecer informações claras e acessíveis para que os cidadãos compreendam a importância de proteger seus dados pessoais.

A proposta apresenta, de maneira simples, os principais pontos da LGPD, que estabelece regras sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais por empresas, órgãos públicos e outras entidades. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709/2018, foi promulgada em 2018, mas entrou em vigor em 14 de agosto de 2020.

Além de explicar conceitos como dado pessoal, dado sensível, consentimento e direitos do titular, a cartilha e o vídeo trazem situações práticas do cotidiano, como compras online, uso de aplicativos, telemarketing e cadastro em lojas, mostrando como a lei se aplica em cada caso.

“A LGPD veio para garantir mais segurança e controle para os consumidores em um mundo cada vez mais digital. Ao conhecer seus direitos, o cidadão pode agir de forma preventiva e cobrar o cumprimento da lei”, destaca Márcio Rodrigues, Ouvidor e Encarregado de Dados do Procon-SP.

O conteúdo também orienta sobre como agir em caso de violação, reforçando que o consumidor é o dono de suas informações e pode recorrer aos órgãos competentes para proteger seus direitos.

A cartilha está disponível para download na área de estudos e pesquisas do site do Procon-SP e o vídeo na TV Procon (canal do Procon-SP no Youtube). Esta iniciativa faz parte das ações de educação para o consumo promovidas regularmente pela Fundação Procon-SP.

Acesse a cartilha em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/Cartilha_LGPD_2025.pdf

Acesse o vídeo em: https://youtu.be/cFegMqMA-1E

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Vale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Barretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo São José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região Metropolitana de São Paulo tem 35 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região de Sorocaba tem 36 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Ribeirão Preto tem 25 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias