Seis unidades do Bom Prato Móvel da capital passam a funcionar em novos endereços

Durante os próximos quatro meses, seis unidades do Bom Prato Móvel na capital paulista passarão a atender em novos endereços. A mudança, que ocorrerá na próxima segunda-feira (18), tem como objetivo ampliar o acesso ao serviço para moradores de áreas vulneráveis.

Servindo, em média, 300 almoços por dia, o Bom Prato Móvel oferece, a preço simbólico, refeições de qualidade a pessoas em situação de vulnerabilidade. O atendimento é feito por meio de caminhões do tipo VUC, totalmente equipados para manter a qualidade dos alimentos desde a preparação na unidade fixa até a entrega no ponto de atendimento.

Confira os novos endereços das seis unidades:

• Capão Redondo: Rua Feitiço da Vila, 561- Jardim Dom José, São Paulo – SP;

• Guaianases: Rua Jaime Ovale, 161 – Conj. Hab. Sítio Conceição, São Paulo – SP;

• Itaquera: Rua Benjoi, 153 – Itaquera, São Paulo – SP;

• Paraisópolis: Rua Canto do Rio Verde, 340 – Parque Rebouças, São Paulo – SP;

• São Mateus: Avenida do Oratório, 6557 – São Lucas, São Paulo – SP;

• São Miguel: Rua Entre-Folhas, 26 – Jardim Verônia, São Paulo – SP;

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Subsidiado pelo Governo de São Paulo, a rede de restaurantes populares conta com 122 pontos de atendimento no estado, sendo 71 unidades fixas, 47 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel e 4 refeitórios.

Mais informações sobre endereços e horários de funcionamento estão disponíveis na página do Bom Prato: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/