Geral São Paulo

Escola da Inclusão de SP tem cursos gratuitos de braille e tecnologia assistiva para pessoas com e sem deficiência visual

A Escola da Inclusão está com inscrições abertas para o curso gratuito “Braille- Leitura, Escrita e Tecnologia Assistiva”.

15/08/2025 07h49
Por: Redação Fonte: Secom SP
Curso aborda aspectos históricos e sociais do Braille
Curso aborda aspectos históricos e sociais do Braille

A Escola da Inclusão está com inscrições abertas para o curso gratuito “Braille- Leitura, Escrita e Tecnologia Assistiva”. O curso é voltado para aqueles que querem conhecer o Sistema Braille, com ou sem deficiência visual.

A formação tem carga horária de 20 horas, distribuída em 10 encontros presenciais, com introdução teórica e prática do sistema, abordando sua origem, estrutura e aplicação na vida cotidiana. Além disso, o curso aborda aspectos históricos e sociais do Braille, seu papel como instrumento de acessibilidade, estratégias para promover sua difusão em diferentes contextos educacionais e sociais.

Os participantes ainda terão contato com recursos de tecnologia assistiva, incluindo demonstrações de equipamentos e softwares que contribuem para a independência da pessoa com deficiência visual. As aulas serão ministradas de forma expositiva e dialogada, com atividades práticas e debates sobre inclusão e acessibilidade.

Serviço

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 – Casa 18 – Jardim Guarani, ao lado do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.
Data: Quartas-feiras
Horário: 14h às 16h
Calendário das aulas: 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 15/10, 22/10, 29/10 e 05/11
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: Formulário de Inscrição

