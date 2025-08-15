Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Geral São Paulo

Governo de SP apresenta 2ª edição do Orgulho Nerd SP com fim de semana de programação gratuita

Com programação ampliada neste ano, evento acontece nos dias 13 e 14 de setembro, das 10h às 20h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque I...

15/08/2025 07h17
Por: Redação Fonte: Secom SP
Governo de SP apresenta 2ª edição do Orgulho Nerd SP com fim de semana de programação gratuita

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, promove o Orgulho Nerd SP 2025, evento recheado de cultura pop, tecnologia, música, games e muita diversão. Toda a programação é gratuita e acontece nos dias 13 e 14 de setembro, das 10h às 20h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. O evento conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

“O Dia do Orgulho Nerd foi um sucesso no ano passado, por isso, neste ano ampliamos e agora temos dois dias de evento com uma programação cheia de novidades. Reforçamos nosso compromisso com a política pública voltada para a cultura pop, que é uma grande indústria com muito potencial”, destacou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com a ampliação da programação nesta 2ª edição, o evento contará como uma série de atividades como a Praça Gamer, com 20 estações de PS5 e destaque para o novo Astro Bot. Além disso, a Praça Diversão Offline com jogos de tabuleiro, RPG, card games e muito mais, também vai garantir a diversão do público.

Os apaixonados pela cultura pop também poderão participar do Escape Room – O Segredo do Último Shogun, para encarar o desafio de salvar o Japão. Haverá também um Pokemon Stop para que os fãs da franquia possam trocar de cards e viver muitas experiências incríveis.

Outro ponto alto do evento será o Palco Orgulho Nerd SP, que terá uma programação ampla e diversificada, comandada pelos carismáticos cosplayers Siul e Lu Himura, que vão apresentar todos os shows, palestras e concursos.

Para acompanhar a divulgação da programação completa basta acessar o site:
amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd .

Serviço:
Orgulho Nerd SP 2025
Data: 13 e 14 de setembro de 2025
Horário: 10h às 20h
Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera | Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP
Entrada gratuita
Acompanhe a divulgação da programação completa pelo site:
amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Vale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Barretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo São José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região Metropolitana de São Paulo tem 35 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Região de Sorocaba tem 36 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
São Paulo Ribeirão Preto tem 25 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias