Governo de SP apresenta 2ª edição do Orgulho Nerd SP com fim de semana de programação gratuita

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, promove o Orgulho Nerd SP 2025, evento recheado de cultura pop, tecnologia, música, games e muita diversão. Toda a programação é gratuita e acontece nos dias 13 e 14 de setembro, das 10h às 20h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. O evento conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

“O Dia do Orgulho Nerd foi um sucesso no ano passado, por isso, neste ano ampliamos e agora temos dois dias de evento com uma programação cheia de novidades. Reforçamos nosso compromisso com a política pública voltada para a cultura pop, que é uma grande indústria com muito potencial”, destacou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Com a ampliação da programação nesta 2ª edição, o evento contará como uma série de atividades como a Praça Gamer, com 20 estações de PS5 e destaque para o novo Astro Bot. Além disso, a Praça Diversão Offline com jogos de tabuleiro, RPG, card games e muito mais, também vai garantir a diversão do público.



Os apaixonados pela cultura pop também poderão participar do Escape Room – O Segredo do Último Shogun, para encarar o desafio de salvar o Japão. Haverá também um Pokemon Stop para que os fãs da franquia possam trocar de cards e viver muitas experiências incríveis.

Outro ponto alto do evento será o Palco Orgulho Nerd SP, que terá uma programação ampla e diversificada, comandada pelos carismáticos cosplayers Siul e Lu Himura, que vão apresentar todos os shows, palestras e concursos.



Serviço:

Orgulho Nerd SP 2025

Data: 13 e 14 de setembro de 2025

Horário: 10h às 20h

Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera | Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP

Entrada gratuita

Acompanhe a divulgação da programação completa pelo site:

amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd