Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
23°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralGoverno de SP participa da festa das flores e plantas de ArujáGeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%
Geral São Paulo

Governo de SP participa da festa das flores e plantas de Arujá

Com mais de 40 mil visitantes, feira é um impulso ao agroturismo paulista

15/08/2025 06h17
Por: Redação Fonte: Secom SP
Evento reúne comidas típicas e diversos shows artísticos e culturais, como dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis, concurso de cosplay e show de mágica
Evento reúne comidas típicas e diversos shows artísticos e culturais, como dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis, concurso de cosplay e show de mágica

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa neste sábado (16) da abertura da 32º Expo Aflord Arujá 2025, um dos maiores eventos de flores e plantas do estado de SP, com venda direta de produtores. O evento se estende pelos dias 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Criada em 1989, pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra, a Expo Aflord tem média de público de 40 mil pessoas, com mais de 80 expositores e 10 mil vasos de flores. Reúne comidas típicas e diversos shows artísticos e culturais, como dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis, concurso de cosplay e show de mágica.

“São Paulo é o Estado mais rural do país, com muita história e cultura ligadas aos produtores artesanais”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “Daí a importância do agroturismo para fortalecer toda a cadeia do setor, gerando emprego e desenvolvimento para a população local”, diz Lucena.

Conhecida como Cidade Natureza, Arujá se destaca pelo turismo de natureza, com o Parque Ecológico e o Bosque do Real, um espaço com nascente de rio recuperada, além de cultura e eventos. Arujá pertence à Região Turística de Nascentes do Tietê ao lado de Biritiba-Mirim, Guararema (MIT), Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá (MIT), Salesópolis (Estância Turística), Santa Isabel (MIT), Mogi das Cruzes (MIT) e Suzano.

Expo Aflord Arujá
Expo Aflord Arujá
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
São Paulo Previsão do tempo para sexta-feira (15), em SP: dia será de sol entre algumas nuvens
São Paulo Operação do Deic prende 17 suspeitos por fraude em compras online
São Paulo Ônibus SP Por Todas leva a Itupeva serviços itinerantes de acolhimento e proteção às mulheres
São Paulo Polícia apreende 10 toneladas de drogas em uma semana em SP
Porto Velho, RO
Atualizado às 06h01
23°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

23° Sensação
0 km/h Vento
56% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 7 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 7 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 7 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias