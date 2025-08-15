Governo de SP participa da festa das flores e plantas de Arujá

Evento reúne comidas típicas e diversos shows artísticos e culturais, como dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis, concurso de cosplay e show de mágica

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa neste sábado (16) da abertura da 32º Expo Aflord Arujá 2025, um dos maiores eventos de flores e plantas do estado de SP, com venda direta de produtores. O evento se estende pelos dias 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Criada em 1989, pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra, a Expo Aflord tem média de público de 40 mil pessoas, com mais de 80 expositores e 10 mil vasos de flores. Reúne comidas típicas e diversos shows artísticos e culturais, como dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis, concurso de cosplay e show de mágica.

“São Paulo é o Estado mais rural do país, com muita história e cultura ligadas aos produtores artesanais”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “Daí a importância do agroturismo para fortalecer toda a cadeia do setor, gerando emprego e desenvolvimento para a população local”, diz Lucena.

Conhecida como Cidade Natureza, Arujá se destaca pelo turismo de natureza, com o Parque Ecológico e o Bosque do Real, um espaço com nascente de rio recuperada, além de cultura e eventos. Arujá pertence à Região Turística de Nascentes do Tietê ao lado de Biritiba-Mirim, Guararema (MIT), Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá (MIT), Salesópolis (Estância Turística), Santa Isabel (MIT), Mogi das Cruzes (MIT) e Suzano.