Previsão do tempo para sexta-feira (15), em SP: dia será de sol entre algumas nuvens

Na capital, as temperaturas variam entre 12°C e 21°C nesta sexta-feira (15). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Nesta sexta-feira dia 15, o tempo será de sol entre algumas nuvens na maior parte do Estado de São Paulo, com exceção da faixa leste, incluindo a capital, onde o céu fica mais fechado e há possibilidade de nevoeiros pela manhã, que se dissipam rapidamente com o aquecimento.

Ao longo do dia pode chover de forma isolada nessa região, mas sem acumulados significativos, por causa dos ventos úmidos que vêm do oceano.

O destaque será a grande amplitude térmica, com frio nas primeiras horas e calor à tarde, e mínimas abaixo dos 10 graus em alguns municípios, exigindo atenção especial com idosos, crianças e pessoas em situação de rua. A umidade do ar pode ficar abaixo de 30% no norte e oeste paulista, por isso é importante se hidratar e evitar queimadas.

Na capital, mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Jaú, mínima de 10 e máxima de 27.

Acompanhe as redes sociais da Defesa Civil pelo @defesacivilsp.

LEIA MAIS: SP Sempre Alerta: entenda o significado das cores dos avisos da Defesa Civil

Ouça a previsão do tempo no boletim de rádio da Defesa Civil