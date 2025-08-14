Operação do Deic prende 17 suspeitos por fraude em compras online

operação cumpriu 45 mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios do litoral paulista e no estado de Santa Catarina

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu 17 pessoas envolvidas em um esquema de estelionato nesta quinta-feira (14). O bando era especializado em aplicar golpes em grandes empresas online durante o processo de compra e devolução de produtos.

A operação cumpriu 45 mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios do litoral paulista e no estado de Santa Catarina. Uma das prisões ocorreu em flagrante, quando um suspeito foi localizado com um celular roubado.

A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados (3ª DCCiber) e empenhou todas as unidades do Deic, reunindo cerca de 350 policiais.

As investigações apontaram que o bando realizava compras em grandes empresas de comércio eletrônico, recebia os produtos e informava posteriormente que havia irregularidades. Em seguida, simulava o processo de devolução, mas não enviava os itens de volta, recebendo o estorno da compra.

Os investigados foram encaminhados à delegacia e vão responder por estelionato e associação criminosa. Eles permaneceram à disposição da Justiça.