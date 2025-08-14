Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Geral São Paulo

Ônibus SP Por Todas leva a Itupeva serviços itinerantes de acolhimento e proteção às mulheres

A Secretaria de Políticas para a Mulher leva para Itupeva o novo equipamento de atendimento às mulheres, Ônibus SP Por Todas.

14/08/2025 16h39
Por: Redação Fonte: Secom SP
Com salas de atendimento e banheiro acessível, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação. Foto: Divulgação/Governo de SP
Com salas de atendimento e banheiro acessível, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria de Políticas para a Mulher leva para Itupeva o novo equipamento de atendimento às mulheres, Ônibus SP Por Todas. Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de acolhimento, orientação e proteção, no dia 15, o ônibus estará no Parque da Cidade, das 10h às 13h e das 14h às 17h. Já no dia 16, a parada é na EMEFI Laerte Retondo, no mesmo horário.

Como mais um reforço no enfrentamento à violência contra as mulheres, o Ônibus SP Por Todas atua em duas frentes: em eventos de grande porte, como feiras e festivais; e percorrendo bairros com altos índices de vulnerabilidade social. O atendimento é humanizado, realizado por equipe especializada, e sigiloso, para que o público feminino se sinta seguro ao procurar os serviços do Estado.

“Com o Ônibus SP Por Todas, vamos levar dignidade, acolhimento e atendimento imediato às mulheres de Itupeva, com equipe preparada para lidar com as mais diversas situações, reafirmando nosso compromisso de garantir proteção e segurança a todas as paulistas”, destaca a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Descentralizando o acesso aos serviços integrados nas áreas psicossocial, jurídica e assistencial, as mulheres atendidas no Ônibus serão orientadas sobre seus direitos, canais de denúncia — como o Ligue 190 e o App SP Mulher Segura — e poderão ser encaminhadas às redes de proteção, como Delegacias da Mulher, Defensoria Pública, entre outros.

Para garantir a qualidade do atendimento, a equipe conta com dois psicólogos e dois assistentes sociais. No interior do Ônibus SP Por Todas, as mulheres terão acesso a esses profissionais de maneira individual e também em grupo.

Com salas de atendimento e banheiro acessível, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação.

Serviço

Ônibus SP Por Todas em Itupeva

Data: 15/08 – Parque da Cidade
Endereço: Rua Emílio Chechinato, 706 – Jd. Samambaia
Horário: 10h às 13h e 14h às 17h

Data: 16/08 – EMEFI Laerte Retondo
Endereço: Rua Geraldo Ferraz – Monte Serrat
Horário: 10h às 13h e 14h às 17h

Agosto Lilás & movimento SP por Todas

A conscientização pelo fim da violência contra a mulher é o foco do Agosto Lilás e um dos pilares do movimento SP por Todas, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem soluções como o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas. Mais informações www.spportodas.sp.gov.br .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
São Paulo Previsão do tempo para sexta-feira (15), em SP: dia será de sol entre algumas nuvens
São Paulo Operação do Deic prende 17 suspeitos por fraude em compras online
São Paulo Polícia apreende 10 toneladas de drogas em uma semana em SP
São Paulo Pela primeira vez, Defesa Civil de SP aciona cell broadcast para alertar sobre risco de incêndio e baixa umidade do ar
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias