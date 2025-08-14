Polícia apreende 10 toneladas de drogas em uma semana em SP

Em um dos casos, traficante de 51 anos foi preso com quase duas toneladas de maconha na rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, na segunda-feira (11)

As polícias Civil e Militar apreenderam 10,1 toneladas de drogas em uma semana no estado de São Paulo. Por meio de patrulhamento ostensivo nas vias conhecidas como “rotas do tráfico” e de trabalhos de inteligência, as forças de segurança provocaram um prejuízo de aproximadamente R$ 31 milhões ao crime organizado.

A maior apreensão aconteceu no sábado (9), na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, no interior paulista. Militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária desconfiaram de um caminhoneiro que havia abandonado a carga. No veículo, as equipes encontraram 4,6 toneladas de maconha, haxixe e skunk. O motorista foi preso.

No início da semana, 1,9 tonelada de maconha foi apreendida na rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos. A droga estava escondida em uma carga de feno. A ação aconteceu em conjunto com a Polícia Federal, durante a Operação Impacto Divisa, que reforça o patrulhamento ostensivo nas divisas entre estados, impedindo o tráfico interestadual e o uso das grandes estradas como “rotas” para o crime organizado.

Na região de Presidente Prudente, na rodovia Olímpio Ferreira do Nascimento, a PM Rodoviária apreendeu 177 quilos de drogas escondidas em estepes e pneus de um caminhão, na quarta-feira (6). O motorista de 34 anos já tinha passagens por tráfico de drogas.

Ainda como resultado do trabalho das forças de segurança, uma investigação da Polícia Civil levou à apreensão de 1,1 tonelada de maconha em Presidente Epitácio, no oeste do estado. O caminhão, carregado no Mato Grosso do Sul, foi interceptado na rodovia Raposo Tavares após monitoramento da 2ª Dise de Presidente Prudente. O motorista foi preso em flagrante, e a polícia segue investigando outros envolvidos no esquema.

Também na rodovia Raposo Tavares, em Paranapanema, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um caminhoneiro de 58 anos que transportava 988 quilos de maconha. A ação ocorreu na terça-feira (12), após denúncia indicando que o destino da carga seria a capital paulista. O veículo foi localizado com a droga escondida entre caixas plásticas. O motorista foi levado à Polícia Federal de Bauru.

Apreensão de cocaína ultrapassou 1,4 tonelada

Em Nhandeara, na região de São José do Rio Preto, os policiais apreenderam 275 quilos de cocaína que estavam em um caminhão na quinta-feira (7). O condutor foi preso em flagrante.

No domingo (10), uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal interceptou um carro de passeio com 380 quilos da droga na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva.

Ontem, em São Vicente, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande, prendeu três homens por tráfico de drogas. O trio transportava 495 quilos de cocaína no baú de um caminhão. Os investigadores receberam a denúncia e abordaram os suspeitos, que pretendiam descarregar a droga na região. Eles foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Apreensão de drogas aumenta 36% em todo o estado no semestre

As apreensões de drogas no estado de São Paulo aumentaram 36,9% no primeiro semestre deste ano. O volume é o terceiro maior da história para o período.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), entre janeiro e junho deste ano foram apreendidas 115,8 toneladas de drogas. No mesmo período do ano passado, as forças de segurança retiraram de circulação 84,5 toneladas.

A maior parte das apreensões foi de maconha, totalizando 84,2 toneladas. As forças de segurança também recolheram 18 toneladas de cocaína, 2,8 toneladas de crack e mais de 10,6 toneladas de outras drogas.

O interior do estado foi responsável por 68,5% (79,4 toneladas) do total de droga apreendida em todo o território paulista.