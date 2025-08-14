Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Governo de São Paulo reforça articulação com prefeitos para obras via Defesa Civil

Encontro realizado nesta quinta-feira (14) tratou de intervenções como pontes e novos caminhões-pipa

14/08/2025 15h55
Por: Redação Fonte: Secom SP
Ponte em São Manuel foi construída pela Defesa Civil. Foto: Divulgação/Governo de SP
Ponte em São Manuel foi construída pela Defesa Civil. Foto: Divulgação/Governo de SP

O Governo de São Paulo realizou nesta quinta-feira (14) um encontro com 30 prefeitos do interior paulista para discutir intervenções realizadas via Defesa Civil, como construção de pontes, caminhões-pipa e outras ações para fortalecer medidas de resiliência climática. Os representantes municipais foram recebidos no Palácio dos Bandeirantes, na capital, pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

“O Governo de São Paulo vai trabalhar com as prefeituras para garantir que as cidades estejam preparadas para eventos climáticos extremos como chuvas e seca, sempre de forma rápida e de olho na necessidade de cada região”, disse Tarcísio.

A reunião reforçou a atenção que a coordenação estadual vem dedicando aos municípios, ouvindo de perto as demandas e alinhando soluções para atender às necessidades locais. Desde o início da gestão, a Defesa Civil já assinou mais de 200 convênios para obras e investiu cerca de R$ 200 milhões para a construção de pontes, travessias em aduela e contenção de encostas.

De acordo com o coronel Henguel, o objetivo é assegurar que as ações e investimentos cheguem de forma rápida e eficiente às cidades, garantindo infraestrutura adequada para prevenir e minimizar os impactos de situações de estiagem e outros desastres naturais. “Manter esse diálogo direto com os prefeitos é fundamental para entendermos a realidade de cada município e definirmos medidas assertivas”, destacou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
