Geral São Paulo

Simulador de entrevistas e notificações no celular: Trampolim traz tecnologia para ajudar na busca por emprego

Plataforma gratuita da Secretaria de Desenvolvimento Econômico amplia recursos para candidatos, com agenda de entrevistas, simulador de entrevista ...

14/08/2025 15h20
Por: Redação Fonte: Secom SP
Portal Trampolim auxilia na busca por emprego. Foto: Pablo Jacob/Governo de SP
Lançado em julho pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, o Portal Trampolim disponibiliza recursos voltados para quem busca oportunidades no mercado de trabalho. A plataforma foi criada para ser uma alternativa mais completa, moderna e totalmente gratuita na jornada de empregabilidade.

Além de reunir vagas de emprego, cursos de qualificação profissional e serviços de orientação de carreira, o Trampolim conta com funcionalidades voltadas exclusivamente para facilitar e agilizar a vida dos candidatos:

  • Download de currículo: além de criar seu currículo no portal, o candidato pode baixá-lo em versão completa e formatada, pronta para enviar aos empregadores ou imprimir.
  • Agenda de entrevistas: o candidato pode escolher, de forma segura, o melhor dia e horário para participar de entrevistas após ser selecionado, garantindo mais comodidade e controle no processo seletivo.
  • Central de certificações: todos os certificados digitais de cursos feitos na plataforma ficam reunidos em um só lugar, facilitando o acesso e a comprovação das qualificações.
  • Simulador de entrevistas por IA: em parceria com a Fundação Wadhwani, o Trampolim passa a oferecer um simulador de entrevistas com inteligência artificial, ajudando o candidato a se preparar com dicas práticas e feedbacks automáticos.
  • Notificações automáticas por WhatsApp, SMS e e-mail: o usuário pode escolher como deseja ser avisado sobre novas vagas, convites para entrevistas e outras atualizações importantes. Basta selecionar um dos canais disponíveis: SMS, e-mail ou WhatsApp. Vale reforçar que o número do Trampolim para notificações é o (11) 3136-2794 e que não serão enviados links.

“O nosso objetivo é tornar a jornada de empregabilidade de cada candidato mais ágil, segura e moderna. Para isso, oferecemos diversas ferramentas que aumentam as chances de sucesso no processo seletivo, como os cursos de qualificação e a simulação de entrevista com IA. O Trampolim é mais do que um site de vagas convencional, é um ambiente completo de oportunidades”, afirma a subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade da SDE, Mariana Rodrigues.

Atualmente, o Portal Trampolim conta com mais de 6,7 mil vagas de emprego abertas em empresas de diferentes setores e regiões do Estado. Para se cadastrar, basta acessar www.trampolim.sp.gov.br , fazer login com a conta gov.br e preencher o perfil profissional. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp oficial do Trampolim (11) 98370-9847.

Veja como utilizar a plataforma Trampolim:

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP
