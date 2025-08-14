Simulador de entrevistas e notificações no celular: Trampolim traz tecnologia para ajudar na busca por emprego

Tempo limpo
Lançado em julho pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, o Portal Trampolim disponibiliza recursos voltados para quem busca oportunidades no mercado de trabalho. A plataforma foi criada para ser uma alternativa mais completa, moderna e totalmente gratuita na jornada de empregabilidade.
Além de reunir vagas de emprego, cursos de qualificação profissional e serviços de orientação de carreira, o Trampolim conta com funcionalidades voltadas exclusivamente para facilitar e agilizar a vida dos candidatos:
“O nosso objetivo é tornar a jornada de empregabilidade de cada candidato mais ágil, segura e moderna. Para isso, oferecemos diversas ferramentas que aumentam as chances de sucesso no processo seletivo, como os cursos de qualificação e a simulação de entrevista com IA. O Trampolim é mais do que um site de vagas convencional, é um ambiente completo de oportunidades”, afirma a subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade da SDE, Mariana Rodrigues.
Atualmente, o Portal Trampolim conta com mais de 6,7 mil vagas de emprego abertas em empresas de diferentes setores e regiões do Estado. Para se cadastrar, basta acessar www.trampolim.sp.gov.br , fazer login com a conta gov.br e preencher o perfil profissional. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp oficial do Trampolim (11) 98370-9847.
Veja como utilizar a plataforma Trampolim:
