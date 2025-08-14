Quinta, 14 de Agosto de 2025
São Paulo

Leilão do Detran-SP em Caieiras tem carros a partir de R$ 2.100 e motos com preço inicial de R$ 700

Pregão que acontece pela internet a partir de 8 de setembro deve oferecer 242 unidades em condições de circular, além de 1.046 lotes de sucata para...

14/08/2025 15h00
Por: Redação Fonte: Secom SP
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado com a lista completa dos lotes, prevê um total de 1.288 unidades
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado com a lista completa dos lotes, prevê um total de 1.288 unidades

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas estarão no leilão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promoverá, a partir de 8 de setembro, com veículos recolhidos por infração na região de Caieiras.

O edital , publicado no Diário Oficial do Estado com a lista completa dos lotes, prevê um total de 1.288 unidades: 242 veículos conservados com condições de circulação, entre automóveis e motocicletas, 576 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 470 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da organizadora, a Sumaré Leilões ( www.sumareleiloes.com.br ), onde serão feitos os lances e as sessões.

O pregão terá cinco dias, distribuídos entre as diversas categorias de lote (veja calendário abaixo). Nos dois primeiros dias, serão oferecidas as unidades conservadas, com condições de circular. No segundo e no terceiro, serão ofertadas as sucatas aproveitáveis para desmonte. Já as sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, estão previstas para o último dia, 12 de setembro. No edital , é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.

Visita e pré-lance

Os lotes oferecidos no leilão podem ser conferidos de perto entre 1º e 5 de setembro, no horário das 9h às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Os lotes estão distribuídos em três pátios da Rede Paraná Guinchos:

. Caieiras: na av. Marcelino Bressiani, 280, Jardim Marcelino e na rua João Casarotto, 400, Parque Industrial Araucárias (em ambos os casos: 11 4605-4000 e [email protected] )

. Franco da Rocha: na estrada da Vargem Grande, 1.500, Mato Dentro (tel. 11 4605-4000 e e-mail [email protected] )

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, a partir de 1º de setembro, às 9h. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.

Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100,00. Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50,00. E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 por peso do lote.

Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623 , de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Calendário do leilão de Caieiras

1. Carros conservados e destinados à circulação (242)
Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

2. Sucata aproveitável (348) e sucata aproveitável com motor inservivel (228)

Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

3. Sucata inservível (470)

Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

*De acordo com o horário de Brasília/DF (BRT – UTC-3)
**O horário de encerramento é o prazo máximo previsto para a sessão. Em caso de desconexão ou falha técnica do leiloeiro por mais de 30 minutos, a sessão deve ser suspensa e ter seu reinício agendado e fixado no site do leilão. A preferência é que a sessão seja retomada no primeiro dia útil seguinte. Falha técnica ou desconexão por parte do postulante não prejudica a realização do leilão nem implica indenização ao participante

Vetos à participação no leilão

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:

  • servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau
  • leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho
  • proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho
  • pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
