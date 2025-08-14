Leilão do Detran-SP em Caieiras tem carros a partir de R$ 2.100 e motos com preço inicial de R$ 700

Tempo limpo
Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas estarão no leilão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promoverá, a partir de 8 de setembro, com veículos recolhidos por infração na região de Caieiras.
O edital , publicado no Diário Oficial do Estado com a lista completa dos lotes, prevê um total de 1.288 unidades: 242 veículos conservados com condições de circulação, entre automóveis e motocicletas, 576 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 470 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da organizadora, a Sumaré Leilões ( www.sumareleiloes.com.br ), onde serão feitos os lances e as sessões.
O pregão terá cinco dias, distribuídos entre as diversas categorias de lote (veja calendário abaixo). Nos dois primeiros dias, serão oferecidas as unidades conservadas, com condições de circular. No segundo e no terceiro, serão ofertadas as sucatas aproveitáveis para desmonte. Já as sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, estão previstas para o último dia, 12 de setembro. No edital , é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.
Os lotes oferecidos no leilão podem ser conferidos de perto entre 1º e 5 de setembro, no horário das 9h às 17h. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Os lotes estão distribuídos em três pátios da Rede Paraná Guinchos:
. Caieiras: na av. Marcelino Bressiani, 280, Jardim Marcelino e na rua João Casarotto, 400, Parque Industrial Araucárias (em ambos os casos: 11 4605-4000 e [email protected] )
. Franco da Rocha: na estrada da Vargem Grande, 1.500, Mato Dentro (tel. 11 4605-4000 e e-mail [email protected] )
Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, a partir de 1º de setembro, às 9h. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.
O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.
Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100,00. Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50,00. E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 por peso do lote.
Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623 , de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
1. Carros conservados e destinados à circulação (242)
Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil
2. Sucata aproveitável (348) e sucata aproveitável com motor inservivel (228)
Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas
3. Sucata inservível (470)
Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição
*De acordo com o horário de Brasília/DF (BRT – UTC-3)
**O horário de encerramento é o prazo máximo previsto para a sessão. Em caso de desconexão ou falha técnica do leiloeiro por mais de 30 minutos, a sessão deve ser suspensa e ter seu reinício agendado e fixado no site do leilão. A preferência é que a sessão seja retomada no primeiro dia útil seguinte. Falha técnica ou desconexão por parte do postulante não prejudica a realização do leilão nem implica indenização ao participante
Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.
Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de:
