Geral Rondônia

Pavimentação no perímetro urbano da RO-420, no distrito de Jacinópolis fortalece desenvolvimento da região

Ogoverno de Rondônia segue avançando em infraestrutura de estradas e rodovias para fortalecer o desenvolvimento no estado. Em Nova Mamoré, a obra d...

14/08/2025 14h41
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Ogoverno de Rondônia segue avançando em infraestrutura de estradas e rodovias para fortalecer o desenvolvimento no estado. Em Nova Mamoré, a obra de pavimentação da RO-420 está em andamento no perímetro urbano do distrito de Jacinópolis. O investimento total da obra é de R$ 6.994.891,93 milhões, sendo R$ 4.994.891,93 provenientes de recursos do governo de Rondônia e R$ 2 milhões de emenda parlamentar estadual.

A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) contempla mais de 2 quilômetros de asfalto em pista dupla, totalizando mais de 36 mil metros quadrados de pavimento asfáltico, e inclui drenagem profunda e superficial, contemplando todo o trecho urbano do distrito de Jacinópolis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra é mais um passo para garantir mobilidade, integração e qualidade de vida aos moradores de Nova Mamoré e região. “A pavimentação da RO-420 representa mais segurança e bem-estar para a população. O governo do estado segue trabalhando para garantir estradas eficientes que facilitem o transporte de pessoas, a logística de escoamento da produção e o desenvolvimento regional”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou a importância estratégica das obras. “As rodovias são verdadeiras artérias que sustentam o progresso de Rondônia. Elas garantem o transporte da produção agrícola, o acesso à saúde, educação e segurança.”

MELHORIA NO TRÁFEGO

O caminhoneiro João Paulo, destacou a satisfação de poder realizar suas viagens pelo distrito de Jacinopólis. “A melhoria favorece os moradores e a nossa viagem, que antes demorava por conta da estrada não ser asfaltada. Agora a viagem rende com o asfalto realizado pelo governo.”

O produtor de milho e mandioca, Amarildo Ribeiro, morador da linha 4, agradeceu ao governo pela melhoria realizada na RO-420. “O asfalto na nossa região traz melhoria para o tráfego e bem estar para nossa gente.”

DESENVOLVIMENTO

Segundo Aparecida Ferreira, dona de um restaurante na RO-420, a pavimentação representa desenvolvimento para seu comércio. “Com a melhoria da estrada vai melhorar a vida dos moradores de Jacinópolis e o fluxo de cliente vai crescer”, disse.

Fonte
Texto: Midian Mascarenhas sob supervisão de Sara Lazarotto
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

