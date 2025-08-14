Terceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água Espraiada

O terceiro trem da Linha 17-Ouro chegou na madrugada desta quinta-feira (14) ao Pátio Água Espraiada, na Zona Sul da capital. Agora a composição será montada e passará por testes de cumprimento dos protocolos que garantem o certificado de segurança e sua liberação para a operação.

Vindo do Porto de Santos , o transporte do trem envolveu uma operação logística, realizada com oito carretas – cinco para os carros (vagões) e três para as estruturas de conexão. Essa mesma logística será adotada para o carregamento do quarto trem, que já está no porto do litoral paulista.

Fabricado pela BYD Skyrail na China, o trem chegou ao Brasil em 25 de julho. Com capacidade para 616 passageiros distribuídos em cinco carros, a composição conta com passagem livre entre os carros, ar-condicionado, iluminação em LED, câmeras de vigilância, sistema de combate a incêndio, comunicação audiovisual com mapa dinâmico e intercomunicador com o Centro de Controle Operacional (CCO). Uma das principais inovações são as baterias que permitem movimentação do trem por até 8 km mesmo em caso de falta de energia.

Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Os trens da Linha 17-Ouro são totalmente automatizados (sistema UTO) e contam com tecnologias que permitem maior aproximação entre composições e mais eficiência na operação. Após a chegada ao pátio, a composição será montada e iniciará testes estáticos e dinâmicos até a obtenção do certificado de segurança.

Prevista para 2026, a Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e capacidade para transportar até 90 mil passageiros por dia, ligando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração à Linha 5-Lilás na estação Campo Belo.