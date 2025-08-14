Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Geral São Paulo

Terceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água Espraiada

Nova frota é composta por 14 composições de última geração para atender a linha que vai ligar o aeroporto à rede de transporte sobre trilhos

14/08/2025 14h05
Por: Redação Fonte: Secom SP
Linha ligará Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi. Foto: Governo do Estado/Divulgação
Linha ligará Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi. Foto: Governo do Estado/Divulgação

O terceiro trem da Linha 17-Ouro chegou na madrugada desta quinta-feira (14) ao Pátio Água Espraiada, na Zona Sul da capital. Agora a composição será montada e passará por testes de cumprimento dos protocolos que garantem o certificado de segurança e sua liberação para a operação.

Vindo do Porto de Santos , o transporte do trem envolveu uma operação logística, realizada com oito carretas – cinco para os carros (vagões) e três para as estruturas de conexão. Essa mesma logística será adotada para o carregamento do quarto trem, que já está no porto do litoral paulista.

Fabricado pela BYD Skyrail na China, o trem chegou ao Brasil em 25 de julho. Com capacidade para 616 passageiros distribuídos em cinco carros, a composição conta com passagem livre entre os carros, ar-condicionado, iluminação em LED, câmeras de vigilância, sistema de combate a incêndio, comunicação audiovisual com mapa dinâmico e intercomunicador com o Centro de Controle Operacional (CCO). Uma das principais inovações são as baterias que permitem movimentação do trem por até 8 km mesmo em caso de falta de energia.

Foto: Governo de São Paulo/Divulgação
Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Os trens da Linha 17-Ouro são totalmente automatizados (sistema UTO) e contam com tecnologias que permitem maior aproximação entre composições e mais eficiência na operação. Após a chegada ao pátio, a composição será montada e iniciará testes estáticos e dinâmicos até a obtenção do certificado de segurança.

Prevista para 2026, a Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e capacidade para transportar até 90 mil passageiros por dia, ligando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração à Linha 5-Lilás na estação Campo Belo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Governo de RO entrega 84 km de pavimentação na Rodovia-370, Cone Sul do estado, nesta sexta-feira, 15
Rondônia Curso remoto de Recepção e Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até 21 de agosto
Rondônia Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada
São Paulo Polícia Militar de SP planeja ‘fábrica de inteligência artificial’ para reforçar a segurança pública
São Paulo Defesa Civil estadual de SP alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias
São Paulo Polícia Ambiental fecha duas fábricas clandestinas de balões na zona leste de SP
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias